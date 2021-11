Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory do odebrania za darmo

Kolejny prezent od Ubisoftu.





Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory za 0 zł

Jest rok 2008. Miasta pogrążają się w ciemnościach... światowe giełdy są sabotowane... hakerzy atakują państwowe systemy obronne... to jest wojna — wojna cybernetyczna. Aby zapobiec tym atakom, tajni agenci infiltrują głębokie tyły terytorium wroga i zbierają kluczowe dane. Jeszcze nigdy nie byli tak blisko przeciwnika. Nazywasz się Sam Fisher. Jesteś elitarnym agentem Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. By osiągnąć cel, będziesz walczyć w zwarciu, zabijać nożem bojowym, strzelać z prototypowego karabinu i używać technik obezwładniających.

Tom Clancy's Splinter Cell Chaos Theory w wersji na PC można teraz zupełnie bezpłatnie przypisać do swojego konta Ubisoft. Promocja została przygotowana z okazji 35-lecia istnienia wydawcy na rynku i potrwa do 25 listopada. Warto więc się pospieszyć i nie zwlekać z odbieraniem produkcji.Ubisoft wciąż świętuje swoje urodziny, a co za tym idzie – rozdaje ciekawe prezenty. Nie tak dawno można było za darmo pobrać trzy poboczne gry z serii Assassin’s Creed . Przy okazji tamtejszej promocji informowaliśmy Was, że już wkrótce spodziewać się możemy kolejnego upominku od francuskiego wydawcy. Cóż, nie musieliśmy czekać na niego zbyt długo.Od kilku godzin można odbierać. Wystarczy udać się na dedykowaną stronę , wybrać platformę, zalogować się do konta i tyle! Oczywiście mówimy tu nie o byle jakiej produkcji, ale o jednej z najlepiej ocenianych odsłon popularnego cyklu. Miała ona swój debiut w 2005 roku i niemalże natychmiastowo podbiła serca graczy.Jak możemy wyczytać z oficjalnego opisu gry:Przypominamy, że. Nie warto jednak zwlekać z odbieraniem produkcji – lepiej zrobić to od razu.Źródło i foto: Ubisoft