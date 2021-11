Remaster GTA III poniżej oczekiwań fanów. Obejrzyjcie to zestawienie błędów

Nie tego chciała społeczność.

GTA III - Definitive Edition nie prezentuje się najlepiej

Digital Foundry postanowiło wziąć na warsztat GTA III – Definitive Edition. Na łamach niemalże 40-sto minutowego materiału redakcja przedstawiła stan techniczny produkcji, jej niedociągnięcia oraz szereg błędów niedostrzeżonych przez deweloperów. W wielkim skrócie – niestety nie jest zbyt kolorowo.Niemalże tydzień minął od premiery GTA: The Trilogy – The Definitive Edition . Nie obyło się bez poważnych problemów – zestaw przez kilka dni nie był dostępny w wersji na PC , przez co wiele osób nie mogło sobie pozwolić na zabawę. Sieć roi się również od smutnych i śmiesznych zarazem zrzutów ekranu prezentujących m.in. niedopracowane modele postaci niezależnych. Czy naprawdę jest tak źle?Sprawdziła to redakcja Digital Foundry. Na portalu YouTube pojawił się. Całość możecie zobaczyć sobie poniżej, więc skupimy się na najważniejszych bolączkach. Dziennikarze narzekają przede wszystkim na aspekty techniczne. Remaster to bowiem ulepszony port wersji mobilnej produkcji, co powoduje szereg kłopotów.Nie zadbano o odpowiednią wydajność i na konsolach Xbox Series X oraz PlayStation 5 dostrzeżono. Grę można uruchomić w trybie 30 FPS, lecz tam także zauważono pewne niedociągnięcia. Digital Foundry zachęca nawet do pobrania wersji dedykowanej na PlayStation 4 – ma ona działać lepiej aniżeli ta na PlayStation 5. Kuriozalna sytuacja.