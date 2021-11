GeForce Now ogranicza płynność rozgrywki. Subskrybenci Nvidii nie są zadowoleni

Dla wielu graczy, szczególnie komputerowych, coraz bardziej standardowa zdaje się być rozgrywka przy 60 klatkach na sekundę. Monitory o podwyższonym odświeżaniu są coraz częściej wybierane przez użytkowników, więc tym bardziej 60 FPS lub niewiele mniejsze liczby klatek na sekundę stają się dla wielu minimalną akceptowalną wartością. Wiele lat temu cieszylibyśmy się np. z 25 ramek obrazu, ale technologia i czasy się zmieniają. Podobnie jak kręcenie nosem na wideo poniżej HD, choć niegdyś takie były rzadkością.W usłudze grania w chmurze GeForce Now mamy do wyboru trzy pakiety. Bezpłatny oferujący zdalną maszynę o podstawowej wydajności i z oczekiwaniem w nie raz długiej kolejce oraz sesjami o długości do jednej godziny (później trzeba znów oczekiwać w kolejce na kolejną partię rozgrywki), Priority z lepszą wydajnością i efektami RTX, priorytetowym oczekiwaniem w kolejce (kwestia sekund), sesjami do 6 godzin i rozdzielczością do 1080p przy 60 FPS. Kosztuje 249 złotych z góry za pół roku lub 49 złotych za miesiąc, no chyba że mamy jeszcze już niemożliwe do otrzymania członkostwo Founders (wtedy 25 złotych na miesiąc).

Porównanie pakietów z usługi grania w chmurze GeForce Now / Foto: własne - Nvidia

Odgórny limit płynności części gier w GeForce Now z 60 FPS nawet do 45 FPS

Niedługo wchodzi też pakiet RTX 3080 z wydajnością komputera klasy GeForce RTX 3080 i efektami RTX, szybkim dostępem do specjalnych serwerów RTX 3080, sesjami do 8 godzin i rozdzielczością aż do 1440p przy 120 klatkach na sekundę na PC i Mac (a w Nvidia Shield TV nawet do 4K, później pełna rozdzielczość powinna być rozszerzona też na pozostałe platformy). Jeszcze niedawno fraza "do" oznaczała tylko kwestie związane z aktualnym stanem serwerów i sieci czy po prostu zbyt wysokimi ustawieniami jakości w grze (ale zawsze można ręcznie je obniżyć i uzyskać wyższą płynność). Nic nie gwarantowano tylko w darmowym wariancie.Jednak jeden z użytkowników z płatnej wersji usługi posługujący się pseudonimem LizzieLovesDaGlizzy na reddicie zauważył dziwny spadek płynności w grze Guardians of the Galaxy, która według niego na pewno nigdy nie wchodziła w liczbę pokazywania 60 klatek na sekundę. Wysłał nawet w tej sprawie e-mail do pomocy Nvidii. Pracownik odpowiedział mu, że część gier w usłudze GeForce Now jest uruchamianych z odgórnym ograniczeniem liczby klatek na sekundę i nie jest to błąd. W przypadku opisywanego przez niego Guardians of the Galaxy limit ustalono na 50 FPS.