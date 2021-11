Xbox Series X|S z obsługą ponad 70 kolejnych gier w ramach wstecznej kompatybilności

Robi wrażenie.

Xbox Series X: wsteczna kompatybilność dla szeregu świetnych gier

Marka Xbox obchodzi właśnie swoje dwudzieste urodziny. Główne obchody jubileuszowe miały miejsce dzisiaj (15.11), kiedy to odbyła się specjalna transmisja na żywo. Zapowiedziano podczas niej m.in. obsługę wstecznej kompatybilności dla niemalże osiemdziesięciu gier, a także specjalne usprawnienia techniczne dla prawie połowy z nich.Jeśli jesteście fanami konsol Microsoftu, to bez wątpienia nie przegapiliście wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów 20-lecia marki Xbox. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o specjalnych akcesoriach przygotowanych z tej okazji. Przezroczysty kontroler trafił już do wielu osób i prezentuje się naprawdę świetnie. Co jeszcze wyjątkowego przygotowano?