GTA: The Trilogy - The Definitive Edition na PC ponownie w sprzedaży. Rockstar przeprasza fanów

Ponownie można kupować remastery GTA na PC

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition jest ponownie dostępne do gry i zakupu przez Rockstar Games Launcher. Szczerze przepraszamy za niedogodności i pracujemy nad poprawą, i aktualizacją ogólnej wydajności w miarę postępu prac.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition is again available through the Rockstar Games Launcher for play and purchase. We sincerely apologize for the inconvenience, and are working to improve and update overall performance as we move forward: https://t.co/hAfEKqYS3o — Rockstar Support (@RockstarSupport) November 15, 2021

Rockstar Games poinformowało o przywróceniu do sprzedaży pecetowej wersji GTA: The Trilogy - The Definitive Edition. Deweloperzy przeprosili za tak długą przerwę techniczną i przy okazji zapowiedzieli aktualizacje, które mają poprawić „ogólną wydajność” gier.Trzy dni niedostępne były serwery Rockstar Games Launcher, a co za tym idzie – możliwość kupienia i grania w GTA: The Trilogy - The Definitive Edition na PC . Głównym powodem takiego stanu rzeczy były niedopatrzenia deweloperów, którzy zapomnieli usunąć szereg kontrowersyjnych danych odnalezionych w plikach produkcji.Wszystko jednak wskazuje na to, że, ale przede wszystkim w końcu zagrać w odświeżone wersje kultowych gier. Jak możemy bowiem wyczytać z oficjalnego oświadczenia: