Kolejne modyfikacje do GTA znikają z sieci. To sprawka Take-Two Interactive

Źródło: Kotaku / Foto. Rockstar Games

Take-Two Interactive zmusiło twórców popularnych modyfikacji do gier z serii GTA, by ci usunęli je z sieci. Nie można już pobrać chociażby przygotowanego przez fanów portu GTA Advance na PC czy projektu podmieniającego model głównego bohatera GTA IV na znanego modyfikację. Wydawca powołuje się na złamanie przepisów DMCA.Kilka dni minęło od premiery GTA: The Trilogy – The Definitive Edition . Zestaw odświeżonych produkcji przeżywa na razie dosyć trudny okres, gdyż nie prezentuje się tak, jak oczekiwali tego fani, a Rockstar Games wciąż ma problemy ze swoimi serwerami i przywróceniem do sprzedaży wersji pecetowej gier. Nie przypuszczano więc, że komukolwiek przyjdzie do głowy zajmować się teraz modyfikacjami stworzonymi przez społeczność.Wydawca serii GTA (Take-Two Interactive) przed premierą remasterów postanowił – pod pretekstem złamania ustawy DMCA – usunąć z sieci szereg popularnych modyfikacji , które ulepszały GTA III czy Vice City. Teraz przyszedł czas na kolejną czystkę obejmującą swoim zasięgiem trzy fanowskie projekty. Poniżej znajdziecie ich listę wraz z opisem funkcjonalności.– jest to modyfikacja do GTA III przenosząca na silnik tej gry produkcję GTA Advance, która została wydana w 2004 na konsolę Nintendo Game Boy Advance. Przedsięwzięcie to powstaje od dobrych kilku lat i prezentuje się naprawdę świetnie. Niestety Take-Two Interactive z pewnych powodów nie chce, by gracze mogli skorzystać z projektu.– modyfikacja do GTA IV, która powstała w 2009 roku. Pozwala ona użytkownikowi na zamianę głównego bohatera (Niko Bellic) na protagonistę o imieniu Johny Klebitz znanego z dodatku Lost and Damned. Przy okazji dodaje ona kilka nowych modeli motocykli, strojów oraz ikon.– cóż, tego tworu nie można nazwać nawet modyfikacją. Jest to zapis gry umożliwiający graczom na rozpoczęcie zabawy w GTA IV ze stanem ukończenia produkcji na 65%. Plik ten krąży po sieci od wielu lat i trudno zrozumieć dlaczego akurat on stanowił podstawę do zgłoszenia za naruszenie DMCA.Wiele osób sądzi, że podjęte przez Take-Two Interactive kroki mogą mieć związek z ostatnimi doniesieniami odnośnie remasteru GTA IV oraz pozostałych odsłon popularnej serii. Oczywiście na razie nie wiadomo czy to prawda, lecz nawet jeśli, to z pewnością mało który fan cyklu jest zadowolony z polityki wydawcy.