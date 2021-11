SteamWorld Dig 2 do zgarnięcia za darmo. To świetna gra platformowa

Warto się pospieszyć.





SteamWorld Dig 2 za darmo na Steam i GOG

SteamWorld Dig 2 zabierze cię w podziemną platformową przygodę w stylu Metroidvanii. Tajemnicze trzęsienia ziemi nękają stare handlowe miasteczko. Jedynie samotna dziewczyna-robot i jej dziwaczny towarzysz mogą odkryć straszliwe niebezpieczeństwo czające się pod powierzchnią. Złap za kilof i udaj się w podróż do barwnego podziemnego świata pełnego pułapek, tajemnic i skarbów. Na każdym kroku podziemnych korytarzy czyhają niebezpieczni wrogowie, w tym cieniste istoty i nawiedzone szczątki pradawnych elektrycznych maszyn. Ulepszaj swój ekwipunek, by przedostać się jeszcze głębiej pod powierzchnię, gdzie czekają coraz większe wyzwania. Pokonuj olbrzymie przepaści dzięki wyrzutni haków i szybuj przez jaskinie z plecakiem odrzutowym!

Źródłoi foto: Steam, GOG

SteamWorld Dig 2 można teraz zupełnie bezpłatnie przypisać do swojego konta Steam lub GOG. Oferta jest jednak ograniczona czasowo i potrwa jeszcze wyłącznie przez kilka godzin. Jeśli więc jeszcze nie zdążyliście skorzystać z oferty, to nadszedł idealny moment.W ostatnich dniach mamy do czynienia z prawdziwą hojnością ze strony producentów i wydawców. Informowaliśmy już Was bowiem o darmowych grach z serii Assassin’s Creed oraz kilku innych produkcjach, o których możecie przeczytać w dedykowanym wpisie . Teraz przyszedł czas na kolejną – równie ciekawą – promocję.Mowa oczywiście o możliwości odebrania za 0 zł gry, czyli świetnie przyjętej platformówki z 2017 roku. Co ciekawe, tytuł można przypisać zarówno do konta Steam , jak i GOG . Wystarczy odwiedzić strony produktu i zrealizować darmową transakcję. Oferta potrwa jednak wyłącznie. Warto się więc pospieszyć.Jeśli nie wiecie czym jest SteamWorld Dig 2, to wystarczy zerknąć na powyższy zwiastun lub poniższy opis produkcji:Jeśli więc lubicie tego typu klimaty, to koniecznie musicie spróbować SteamWorld Dig 2.