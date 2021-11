Urodzaj ciekawych darmowych gier. Sprawdź Steam, Epic Games Store i GOG

Samodzielna przygoda z Borderlands 2 - Tiny Tina’s Wonderlands za darmo na Epic Games Store

Beholder i KEO bezpłatnie na Steam

Klasyczny Outcast 1.1 zupełnie za darmo na polskiej platformie GOG

Pewnie przyzwyczailiście się do czwartków z darmowymi grami na Epic Games Store. Jednak nie tylko ta platforma oferuje od czasu do czasu różne pozycje do zdobycia zupełnie bezpłatnie. Coś interesującego wpadło też na polski GOG i najpopularniejszy Steam. A i wspominany Epic Games Store także ma się czym pochwalić i to jeszcze przed tradycyjnym czwartkiem.Już w marcu przyszłego roku do sklepów trafi gra Tiny Tina’s Wonderlands będąca spin-offem serii Borderlands. Zamiast pustkowi post-apo dostaniemy w niej świat fantasy ze smokami, golemami czy rycerzami, choć z mechaniką Borderlands i bronią palną.Pierwszy przejaw pobocznego uniwersum mogliśmy zaobserwować w DLC do Borderlands 2, które teraz stało się osobną samodzielną produkcją Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure. Możecie się zaopatrzyć w nią zupełnie za darmo na Epic Games Store wchodzącw jej kartę produktu. Promocja trwaKilka lat temu Warm Lamp Games przygotowało mocno inspirowaną książkami Georgea Orwella, Aldousa Huxleya i Raya Bradburyego grę Beholder, w której musieliśmy szpiegować swoich sąsiadów sprzeciwiających się totalitarnej władzy, a później raportować nasze spostrzeżenia. Rysowana oprawa 2D z rzutem z boku przedstawiona jest w ponurej palecie barw.Grę dodacie do konta Steam wchodząc na jej kartę produktu. Macie na to czas do. Dodatkowo możecie też zaopatrzyć się za darmo w multiplayerową samochodówkę z walkami pojazdami KEO pod. Ta akcja trwa już tylkoNa polskiej platformie GOG pojawił się świetnie oceniany klasyk Outcast (a konkretnie Outcast 1.1) z 1999 roku. Odświeżona wersja 1.1 też nie wygląda na przesadnie nową, bo wydano ją pod koniec 2014 roku i nie zmieniono diametralnie grafiki, czuć oprawę z przełomu wieków mimo pewnych usprawnień.Trafiamy na tajemniczą planetę, gdzie musimy pomóc tubylczej rasie, a finalnie uratować nasz świat. Rozgrywka jest połączeniem przygodówki 3D z grą akcji. Odbierzecie ją na dedykowanej stronie produktu na GOG. Promocja trwai powiązana jest w wyprzedażą 10th Anniversary THQ Nordic.Źródło: Epic Games Store / Steam / GOG