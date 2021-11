Wyciekły zapisy rozgrywki z GTA: The Trilogy - The Definitive Edition

Niestety nie od Rockstara.



W sieci zadebiutowały nieoficjalne nagrania stanowiące zapisy rozgrywki z wszystkich gier wchodzących w skład zestawu GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Możemy na nich ujrzeć przede wszystkim początkowe misje oraz zmiany graficzne, które zaszły względem oryginałów.



GTA: The Trilogy – The Definitive Edition - zapisy z rozgrywki

Już jutro będziemy świadkami premiery



Zamiast tego udostępnił szereg GIF-ów prezentujących kluczowe momenty z poszczególnych gier. Na szczęście społeczność znów stanęła na wysokości zadania. Użytkownik prowadzący kanał na YouTube o nazwie „okayjosh” zdecydował się na wstawienie materiałów będących gameplay’ami z remastera GTA III oraz Vice City. Co możemy na nich ujrzeć?



Między innymi sam początek. Mowa więc o początkowych misjach oraz przerywnikach filmowych. Od razu rzucają się w oczy zmiany graficzne oraz drobne poprawki interfejsu. W GTA III dodano mini mapę, co ucieszyło mnóstwo osób. Dostrzec też możemy ulepszenia kilku mechanik czy menu wyboru broni.



