GTA IV remastered? Produkcja może podzielić los GTA The Trilogy

To by była niespodzianka.

GTA IV Remastered w 2023 roku?

Ledwo znalazło się oficjalne potwierdzenie dla planów Rockstar związanych z GTA: The Trilogy Definitive Edition , a już w sieci pojawiły się pogłoski o remasterze kolejnej, uzwawanej przez wielu za najlepszą części kultowego cyklu. Odświeżonej wersji ma doczekać się ponoć GTA IV. Remaster przygód Niko Bellica? To może być ciekawe.Jeśli wierzyć leaksterowi o pseudonimie RalphsValve, premiera zremasterowanego Grand Theft Auto IV miałaby odbyć się w 2023 roku. Według udostępnionej przez niego na Twitterze informacji produkcja ma ukazać się na PC oraz konsole Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz Xbox One i PlayStation 4. Remaster GTA IV miałby trafić do sprzedaży wraz z Episodes from Liberty City, czyli zestawem DLC The Lost and Damned i The Ballad of Gay Tony.Co ciekawe, tytuł ma zawierać wyłącznie tryb zabawy dla jednego gracza. Skąd decyzja o wycięciu trybu wieloosobowego? Być może z obawy o jego potencjalnie małą popularność oraz zagrożenie, jaki mógłby stawić dla popularności przynoszącego ogromne zyski GTA Online, czyli modułu sieciowego dla GTA V.Trudno powiedzieć. Wiadomo jednak, że w roku 2023 minie 15 lat od wydania GTA 4. Dobra okazja na tego rodzaju niespodziankę?Ciekawi jesteśmy czy Rockstar Games tyle samo siły co w remastery wkłada w prace na tak długo wyczekiwanym Grand Theft Auto VI...Przypominamy, że GTA: The Trilogy The Definitive Edition - kolekcja remasterów GTA 3, Vice City i San Andreas - trafi do sprzedaży już 11 listopada.Źródło: RalphsValve