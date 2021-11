Assassin's Creed Chronicles Trilogy zupełnie za darmo. To prezent od Ubisoftu

Warto skorzystać z promocji.

Ubisoft postanowił wręczyć graczom prezent z okazji 35-lecia istnienia firmy. Mowa tu o darmowej kopii zestawu Assassin’s Creed Chronicles Trilogy, w skład którego wchodzą trzy poboczne produkcje serii. Promocja jest ograniczona czasowa i potrwa do 12 listopada. Warto więc się pospieszyć.





Assassin’s Creed Chronicles Trilogy na PC za 0 zł



Trwają obchody 35. rocznicy firmy Ubisoft. Przez dwa miesiące spodziewać możemy się „wydarzeń specjalnych, prezentów i wspomnień”. Rzecz jasna wszystko za darmo, co bez wątpienia ucieszy wiele osób. Właśnie doczekaliśmy się pierwszej akcji rozdawniczej, w ramach której zupełnie bezpłatnie można odebrać niezłe gry.



Od 9 do 12 listopada za 0 zł można przypisać do konta Ubisoft na PC pakiet tytułów, w skład którego wchodzą: Assassin’s Creed Chronicles: China, Assassin’s Creed Chronicles: India oraz Assassin’s Creed Chronicles: Russia. Są to poboczne gry z kultowej serii i przez użytkowników zostały przyjęte w miarę pozytywnie.





Celebrate Ubisoft's 35th birthday and get the Assassin's Creed Chronicles Trilogy free from Ubisoft Connect PC — Ubisoft (@Ubisoft) November 9, 2021