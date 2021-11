GTA: The Trilogy – The Definitive Edition: pojawiły się zrzuty ekranu z każdej platformy

Pojawiły się liczne porównania.





Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition zadebiutuje na rynku już za kilka dni. Rockstar Games w końcu zdecydowało się na przygotowanie kompleksowego porównania wyglądu gier na poszczególnych platformach. Po raz pierwszy mamy więc okazję zobaczyć, jak będą one prezentować się na chociażby Nintendo Switch.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition na licznych zrzutach ekranu

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni otrzymaliśmy przede wszystkim zwiastun, wymagania sprzętowe oraz zrzuty ekranu – zarejestrowane jednak głównie na konsolach nowej generacji. Teraz Rockstar Games postanowił nieco bardziej szczegółowo ukazać, jak wyglądać będą odświeżone wersje GTA III, San Andreas oraz Vice City. Pojawiły się bowiem screeny z każdej dostępnej platformy.





Tym samym można porównać różnice graficzne wprowadzone pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Oczywiście „najgorzej” prezentować się będą tytuły na Nintendo Switch – to jest jednak oczywiście zrozumiałe. Rockstar Games musiał pójść na pewne kompromisy, by zapewnić płynną rozgrywkę użytkownikom tej hybrydy. Zestaw gier i tak wygląda tam naprawdę dobrze!

Poniżej znajdziecie kilka zrzutów ekranu zarówno z wersji na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X oraz Nintendo Switch:

Już za moment użytkownicy będą mogli na własnej skórze przekonać się czy deweloperzy poradzili sobie z odświeżeniem kultowych produkcji. GTA: The Trilogy – The Definitive Edition pojawi się bowiem cyfrowoi to właśnie wtedy posiadacze PC, PS4, PS5, XSX oraz Nintendo Switch otrzymają opcję zagrania w remastery klasyków.

GTA: The Trilogy – The Definitive Edition na PC:



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games





GTA: The Trilogy – The Definitive Edition na Nintendo Switch:



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games





GTA: The Trilogy – The Definitive Edition na PlayStation 4:





Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games





GTA: The Trilogy – The Definitive Edition na PlayStation 5:



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games





GTA: The Trilogy – The Definitive Edition na Xbox Series X:



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games



Źródło: Rockstar Games





Osobiście nie mogę doczekać się porównań względem oryginałów wykonanych przez fanów po premierze GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Jeszcze trochę musimy jednak na nie poczekać.