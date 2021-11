Epic Games Store z kolejną darmową grą. Świetna strategia za 0 zł

Warto skorzystać.





Epic Games Store udostępniło kolejną grę zupełnie za darmo. Tym razem użytkownicy mogą przygarnąć Aven Colony – bardzo dobrze przyjętą strategię z 2017 roku. Promocja (jak zwykle) potrwa do przyszłego czwartku, kiedy to pojawi się kolejna bezpłatna oferta.



Aven Colony za darmo na Epic Games Store

Praktycznie co tydzień firma Epic Games rozdaje konsumentom swojego cyfrowego sklepu grę za 0 złotych. Ostatnio mieliśmy do czynienia z prawdziwym maratonem dla fanów horrorowego gatunku , gdyż otrzymali oni trzy naprawdę przyzwoite pozycje. Teraz jednak przyszedł czas na coś zgoła odmiennego.Do przyszłego czwartku (11 listopada) zupełnie bezpłatnie można przypisać sobie do konta Epic Games Store grę Aven Colony . Jest to strategia sci-fi osadzona na planecie oddalonej lata świetlne od Ziemi. Tytuł ujrzał światło dzienne w 2017 roku i został oceniony pozytywnie zarówno przez krytyków, jak i graczy.