Football Coach: the Game. Menadżer piłkarski od Lewandowskiego

Dzieło RL9sport Games .

Football Coach the Game 2022 - gra od Roberta Lewandowskiego

"Football Coach to gra multiplayer, nastawiona zdecydowanie na rywalizację online. Ale owszem, jeśli będziecie odcięci od sieci, lub będziecie po prostu chcieli odmiany, Single Player także będzie na was czekać. To choćby kampania, w której twoja drużyna będzie stawała przed szeregiem wyzwań. Nie ukrywamy, tu również planujemy dla was coś więcej - a co gdyby twój zespół został nagle rzucony w futbol lat siedemdziesiątych, z jego klimatem, regułami boiskowymi, a nawet gwiazdami futbolu tamtych lat do pokonania? Gwarantujemy, że Single Player, jakkolwiek nie będzie sercem gry, tak będzie miał dla was zawsze do zaproponowania coś intrygującego - planujemy wyzwania sezonowe, czy też wyzwania podyktowane tym, co aktualnie dzieje się w piłce. Tu także będą do wygrania artefakty unikalne, nie do zdobycia w inny sposób"

"Pomysły Lewandowskiego widać już od pierwszej sceny opublikowanego w ostatnich dniach trailera gry. Zgodnie z ideą piłkarza Bayernu, gracz, jak w grze RPG, ma do wyboru różne klasy menadżerów. Każda z klas posiada własny charakter, który w wieloraki sposób wpływa na rozgrywkę, dokładnie tak, jak wybór klasy w grze RPG determinuje sposób grania. Inna będzie kariera szkoleniowcem modelowanym na nowej fali trenerów, nie odpuszczających żadnego aspektu analitycznego, taktycznego. Inna będzie piłkarską legendą posiadającą naturalną charyzmę, inna trenerem, który ma przeszłość na trybunach."

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Robert Lewandowski pochwalił się światu... swoją grą piłkarską, rozwijaną z myślą o komputerach osobistych. Mowa o Football Coach the Game 2022, za stworzeniem której stoi należąca do polskiego napastnika spółka RL9sport Games. Jej właścicielami są jeszcze Rafał Cymerman oraz znana z "symulatorów wszystkiego" firma PlayWay.Football Coach the Game 2022 to skrzyżowanie klasycznego menedżera piłkarskiego i symulacji, mającej za zadanie pokazać graczom, jak wygląda codzienna praca trenera piłkarskiego. Pod tym względem tytuł może przypominać serię Football Manager, choć z pewnością nie dorówna jej złożonością. Przed meczem gracz ustali skład, taktykę i planu treningowe, dbając jednocześnie o atmosferę w szatni. W trakcie meczu należy... kontrolować postać trenera - dosłownie.- czytamy.W sieci widnieje już oficjalna strona gry. Znajdziecie ją pod adresem football.coach . Produkcję da się już dodać do listy życzeń Steam. Data premiery Football Coach the Game 2022 dopiero zostanie ogłoszona.Miejmy nadzieję, że gra będzie prezentować odpowiedni poziom. Lewy nie podpisałby się chyba nazwiskiem pod byle czym?Źródło: RL9.Games