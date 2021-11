Blizzard z kolejnymi problemami. Przesunięte premiery gier i odejścia pracowników

Nieciekawa sytuacja.





Blizzard przekłada premiery swoich najważniejszych gier

Są to dwa tytuły naprawdę mocno wyczekiwane w branży. W przeciągu kilku ostatnich kwartałów nasze zespoły poczyniły ogromne postępy w celu ich ukończenia. Wierzymy jednak, że podarowanie im dodatkowego czasu na dokończenie gier i obmyślenie planu ich wsparcia po premierze sprawi, że te produkcje będą zachwycać i angażować społeczność fanów przez wiele lat.

Źródło i foto: Activision Blizzard

Blizzard poinformował o opóźnieniu premier gier Diablo 4 oraz Overwatch 2. Ponadto ze studia odeszła Jen Oneal, która od kilku miesięcy pełniła rolę co-leadera. Decyzje te podjęte zostały w związku z ostatnimi wydarzeniami w firmie i nie wiadomo jak wpłyną na dalszy rozwój prac nad poszczególnymi projektami.Ostatnie miesiące nie są zbyt dobre dla spółki Activision Blizzard. Liczne oskarżenia, pozwy i batalie sądowe przyczyniły się nie tylko do pogorszenia jej wizerunku, ale również wywołały mnóstwo wewnętrznych problemów. Firmę zaczęli opuszczać ważni pracownicy, co poskutkowało chaosem jeśli chodzi o proces tworzenia gier.Wydawać by się mogło, że sytuacja powoli się stabilizuje. Jak jednak wynika z najnowszych doniesień – niekoniecznie. Raport finansowy Activision Blizzard za trzeci kwartał 2021 r. wskazuje na dosyć istotne informacje dla społeczności. Okazuje się bowiem, iż, niż pierwotnie zakładano.Gry te nie miały do tej nawet przybliżonej daty premiery. Zamieszanie w Blizzardzie musiało więc dosyć mocno wpłynąć na ich proces produkcyjny. Nie wiadomo więc, kiedy doczekamy się wyczekiwanych tytułów – na pewno nie stanie się to jeszcze w przyszłym roku. Jako powód takiej decyzji podano zawirowania w firmie.Jak możemy wyczytać z oświadczenia:To jednak nie koniec złych wieści.Od kilku miesięcy pracowała na stanowisku co-leadera i pomagała w przywróceniu porządku. Opublikowana przez nią wiadomość nie zawiera jakichkolwiek konkretów – mamy do czynienia z wyłącznie słowami otuchy dla społeczności i reszty zespołów Blizzarda. Stanowisko Jen obejmie teraz w pełni Mike Ybarra.Fani gier Blizzarda niewątpliwie muszą uzbroić się teraz w cierpliwość i mieć nadzieję, że już niedługo otrzymają świetne doniesienia o nadchodzących produkcjach.