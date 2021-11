Xbox Game Pass PC na trzy miesiące za 4 zł. Microsoft ze świetną promocją

Grzech nie skorzystać.





Xbox Game Pass na PC za zaledwie 4 złote

Źródło: Microsoft

Microsoft postanowił po raz kolejny zorganizować świetną promocję na abonament usługi Xbox Game Pass. Tym razem ucieszą się przede wszystkim komputerowi gracze, którzy mogą za jedyne 4 zł zakupić trzymiesięczny dostęp do mnóstwa świetnych tytułów i innych bonusów dodawanych z tego tytułu.Nie da się ukryć, że Xbox Game Pass staje się coraz atrakcyjniejszy dla osób, które niekoniecznie chcą kupować gry za pełną kwotę. Opłacając względnie niewielki miesięczny abonament mogą zyskać dostęp do szeregu produkcji nawet w dniu ich debiutu. W listopadzie chociażby do biblioteki usługi trafi, a w grudniu -. Tym bardziej więc warto zerknąć na promocję przygotowaną przez Microsoft.Jeśli jesteś komputerowym graczem i aktualnie nie opłacasz abonamentu Xbox Game Pass, to teraz. Wystarczy przejść na stronę produktu w Microsoft Store , kliknąć „Dołącz” i gotowe! Należy oczywiście być zalogowanym do konta Microsoft – bez tego ani rusz.Co jednak najważniejsze, oferta skierowana jest tak naprawdę. Skorzystają więc z niej użytkownicy nigdy wcześniej nie opłacający Xbox Game Pass, jak i ci chcący powrócić do bycia subskrybentem. Nie wiadomo dokładnie do kiedy potrwa promocja – Microsoft jasno tego nie określa. Warto więc nie zwlekać z zakupem.Przelanie 4 zł technologicznemu gigantowi pozwoli Wam skorzystać z bogatej biblioteki Xbox Game Pass, ale także EA Play (m.in. It Takes Two, Jedi Fallen Order czy Need for Speed Heat). Nie można również zapomnieć o bonusach pokroju Discord Nitro.