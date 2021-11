Netflix z grami mobilnymi już na całym świecie

Krok w stronę rozwoju gamingu.





Netflix udostępnia swoje gry wszystkim użytkownikom

Źródło: Netflix

Źródło i foto: Netflix

Netflix poinformował o globalnym wprowadzeniu gier do biblioteki platformy. Wszyscy użytkownicy opłacający abonament mogą zagrać teraz w pięć mobilnych produkcji. Na razie jednak oferta skierowana jest wyłącznie do posiadaczy urządzeń z systemem Android. Osoby preferujące sprzęt od Apple muszą poczekać kilka miesięcy.Usługa nazwana Netflix Games jest dostępna w Polsce od sierpnia bieżącego roku. Na samym początku otrzymaliśmy dostęp do dwóch gier na podstawie popularnego serialu „Stranger Things”. Potem do oferty dołączyły trzy – zgoła inne – tytuły. Trochę czasu minęło zanim streamingowy gigant postanowił przedstawić swoją wizję gamingu reszcie świata.W końcu się jednak doczekaliśmy. Abonenci ze wszystkich państw mogą teraz sprawdzić pięć tytułów:oraz. Lista być może nie jest imponująca, lecz świetnie obrazuje to, do czego dąży Netflix. Mowa oczywiście o różnorodności i podjęciu próby zaciekawienia grami dosłownie wszystkich użytkowników – niezależnie od tego, jaki typ rozrywki preferują.Przy okazji Netflix przygotował zestawienie najważniejszych informacji odnośnie swoich gier. Przede wszystkim są one dostępne w ramach podstawowego abonamentu i. Dodatkowo w produkcjach nigdy nie uświadczymy mikrotransakcji i reklam.Wersje gier na iOS mają zadebiutować w przeciągu kilku najbliższych miesięcy. Jeśli już zdecydujecie się na uruchomienie gry, to jej wersja językowa zmieni się automatycznie na język ustawiony w wybranym profilu. Brak obsługi konkretnego języka poskutkuje działaniem produkcji po angielsku. W gry nie zagrają również osoby zalogowane na profilach Dzieci.Warto też nadmienić, iż większość gier dostępna będzie offline. Po ich pobraniu nie będzie więc konieczne posiadanie połączenia z internetem, by móc cieszyć się zawartością. Dostęp do gamingowej oferty Netflixa można uzyskać za pośrednictwem oficjalnej aplikacji mobilnej. Tam też powinna pojawić się dedykowana sekcja.