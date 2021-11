Fortnite znika z Chin. To niewielka strata dla Epic Games

Całkiem logiczne posunięcie.

Fortnite znika z Chin

"(...) W poniedziałek 15 listopada o godzinie 11:00 wyłączymy serwery Fortnite, a gracze nie będą już mogli łączyć się z grą przez klienta WeGame.

Dziękujemy wszystkim graczom Fortnite China, którzy jeździli z nami Battle Busem, biorąc udział w becie. (...)"

Chiński Fortnite był... specyficzny

Fortnite China debiutował oficjalnie w Państwie Środka w kwietniu 2018 roku. Była to specjalna wersja popularnej gry, która została dostosowana do wyśrubowanych wymogów chińskiej administracji. Jedną z jej cech charakterystycznych był chociażby brak mikrotransakcji. Teraz, po ponad 3 latach obecności na tamtejszym rynku, Epic Games podjął decyzję o wyłączeniu serwerów i wycofaniu się z Chin.Chiny to niebywale dochodowy rynek zarówno dla producentów elektroniki, jak i twórców gier. Kraj zamieszkiwany przez ponad 1,4 miliona mieszkańców może pomóc wygenerować ogromne zyski, ale tak nie było w przypadku Fortnite . Chińskie władze robią wiele, aby dzieci nie grały na smartfonach w nocy , czy nawet nie prowadziły streamów . Decyzja o wycofaniu pozbawionego mikrotransakcji Fortnite nie jest wielkim zaskoczeniem, gdyż tamtejsze prawo nie pozwala nawet dzieciom spędzać na graniu więcej niż 3 godziny tygodniowo.Epic Games w swoim komunikacie przypomina, że zakończono tak naprawdę testy beta Fortnite w tym kraju. Tak, gra od zawsze była w tej właśnie fazie. Wiemy już jednak, że po nich nie nastąpi premiera pełnej wersji gry.Wizerunek czaszek został zmieniony w celu dostosowania go do tego, co można pokazać w grach wideo na terenie Chin. Oznacza to, że skórki postaci z czaszkami albo były nieobecne albo były modyfikowane. W chińskim wydaniu postaci miały na przykład zieloną skórę. Fortnite w Państwie Środka był też mniej brutalny. Jak? W specyficzny sposób. Według Fortnite Wiki, Battle Royale odbywa się w symulacji treningowej, co oznacza, że wszyscy przeciwnicy są w rzeczywistości hologramami. W ten sposób nikt tak naprawdę nie "umiera", a gra jest postrzegana dzięki temu jako mniej brutalna.Źródło: Epic Games