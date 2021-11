Xbox Game Pass na listopad. Trudno wymarzyć sobie lepszą ofertę

Mnóstwo genialnych produkcji.





Listopadowa oferta Xbox Game Pass robi wrażenie

Źródło: Xbox

Lista gier:





Minecraft: Java and Bedrock Editions (PC) – 2 listopada

Unpacking (chmura, konsole i PC) – 2 listopada

It Takes Two (chmura, konsole i PC) – 4 listopada

Kill It with Fire (chmura, konsole i PC) – 4 listopada

Football Manager 2022 (PC) – 9 listopada

Football Manager 2022: Xbox Edition (chmura, konsole i PC) – 9 listopada

Forza Horizon 5 (chmura, konsole i PC) – 9 listopada

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (konsole) – 11 listopada

One Step from Eden (konsole i PC) –11 listopada

Backbone (chmura) – gra już dostępna

Moonglow Bay (chmura, konsole i PC) – gra już dostępna

Project Wingman (chmura i konsole) – gra już dostępna

Final Fantasy VIII HD (konsole i PC)

Planet Coaster (chmura i konsole)

Star Renegades (chmura, konsole i PC)

Streets of Rogue (chmura, konsole i PC)

The Gardens Between (chmura, konsole i PC)

River City Girls (chmura, konsole i PC)

Źródło i foto: Xbox

Xbox Game Pass stanie się w listopadzie jeszcze atrakcyjniejszą usługą. Microsoft zapowiedział właśnie szereg produkcji, które pojawią się w jej bibliotece w pierwszej połowie rozpoczętego właśnie miesiąca. Za względnie niewielką opłatę zagramy chociażby w Minecrafta, GTA: San Andreas czy It Takes Two.Nie tak dawno informowaliśmy Was, że Microsoft nie jest do końca zadowolony z tego, jaką popularnością cieszy się Xbox Game Pass . Wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących miesiącach gigant planuje zachęcić jeszcze więcej użytkowników do regularnego opłacania abonamentu. Oczywiście zrobi to poprzez dodanie pokaźnej liczby świetnych gier.Pojawiła się rozpiska produkcji, które trafią do Xbox Game Pass w pierwszej połowie listopada. Tym razem postawiono na naprawdę głośne tytuły, obok premiery których nie można przejść obojętnie. Mowa tu chociażby o debiucieczyPoniżej znajdziecie pełną listę produkcji wraz z dokładną datą dostępności w usłudze oraz platformami, na których w nie zagracie.Nie podano jeszcze terminu następujących produkcji. Wiemy jednak, że pojawią sięJeśli opłacacie abonament Xbox Game Pass Ultimate, to możecie liczyć na kilka dodatkowych bonusów. Można odebrać chociażbyzupełnie bezpłatnie, szereg prezentów do Black Desert oraz Apex Legends. Microsoft przedłuża także dostępność darmowego okresu próbnego Disney +, lecz Polaków to na razie (niestety) nie obejmuje.