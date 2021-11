GoldenEye 007 odbanowane w Niemczech po 24 latach

To nie jedyna zbanowana w Niemczech gra.

GoldenEye 007 odbanowane w Niemczech

GoldenEye 007 to jedna z najlepszych i najpopularniejszych gier na konsole Nintendo 64. Produkcja z gatunku FPS od studia Rare została wydana w 1997 roku, w dwa lata po premierze filmu GoldenEye. Sprzedawała się doskonale niemalże na całym świecie. Niemalże, bo w Niemczech była dziełem zakazanym. Teraz, po 24 latach od premiery, dopuszczono jej sprzedaż.Niemcy sklasyfikowały GoldenEye 007 jako "media szkodliwe dla młodych ludzi" i umieściły tytuł na liście gier, których sprzedaż oraz reklamowanie w kraju jest zabronione na okres 25 lat. Niemcy wykazali się wyrozumiałością i odbanowali go po zaledwie 24 latach. Przypadek? Otóż nie tym razem.GoldenEye 007 zostało usunięte z listy na prośbę podmiotu z roszczeniami do gry. Prawdopodobnie zabiegało o to Nintendo lub jedna z podległych jej firm. Powód? Wygląda na to, że pozycja trafi do Nintendo Switch Online, gdzie wkrótce ma pojawić się dziewięć gier znanych z Nintendo 64.Wydaje się, że sytuacja z odbanowaniem GoldenEye 007 ma pomóc Nintendo uniknąć wydarzeń podobnych do sytuacji z portem Dying Light na Nintendo Switch. Ten nie pojawił się w europejskim Nintendo Online Store, gdyż został zakazany w Niemczech w 2015 roku. Jako że europejskie biura Nintendo znajdują się właśnie w Niemczech, produkcji nie można sprzedawać cyfrowo nigdzie na kontynencie...Skomplikowane, prawda?Co ciekawe, z listy usunięto niedawno również Blood Rayne 1 & 2. Powodem były remastery gier, których debiut zapowiedziano na 18 listopada tego roku. Remastera GoldenEye 007 zapewne nie doczekamy się z powodów licencyjnych.Źródło: Eurogamer.de