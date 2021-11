Roblox wraca do żywych po 3 dniach. Deweloperzy podali główny powód awarii

Roblox znów online. Przerwa trwała 3 dni

Quick update as we work to get things back to normal. We are incrementally bringing regions back online. — Roblox (@Roblox) October 31, 2021

Serwery gry Roblox ponownie przeszły w tryb online. Stało się to po trzydniowej awarii, której długość wynikała z niemożności zlokalizowania jej przyczyny. W końcu się to udało – podobno zawinił subtelny błąd w komunikacji wewnętrznych usług. Niedługo pojawić się ma się szczegółowa „sekcja zwłok” minionego już problemu.Niespodziewana przerwa w działaniu popularnej gry lub usługi to często szok dla społeczności. Nie trzeba zresztą daleko szukać przykładów – o awarii Facebooka mówił przecież niedawno cały świat. Tamtejsze serwery nie działały jednak „tylko” kilka godzin. Kłopot zaczyna się w momencie, gdy dostępu do konta nie można uzyskać przez kilka dni.Taką sytuację mieli okazję doświadczyć użytkownicy gry Roblox , którzy od czwartkowego popołudnia nie byli w stanie się zalogować. Serwery wróciły do normalnego trybu funkcjonowania dopiero po trzech dniach – wczoraj około godziny 21 czasu polskiego. Deweloperzy przez ten okres ciężko pracowali nad zlokalizowaniem przyczyny problemów.W końcu się udało. Jak wynika ze słów dyrektora generalnego Roblox, Davida Baszucki,. Przyczyniło się to do wywołania subtelnego błędu w komunikacji wewnętrznych usług, który uniemożliwiał prawidłowe działanie infrastruktury sieciowej. Znalezienie go zajęło ponad 24 godziny.