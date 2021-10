Epic Games Store z kolejną darmową grą. Propozycja idealna na Halloween

DARQ: Complete Edition za darmo na Epic Games Store

Głównym bohaterem DARQ jest Lloyd – chłopiec, który uświadamia sobie, że znajduje się we śnie. Niestety ten szybko zmienia się w prawdziwy koszmar i wszelkie próby przebudzenia kończą się niepowodzeniem. Protagonista musi więc nauczyć się przetrwać w rzeczywistości pełnej niebezpieczeństw i dziwnych zjawisk niepodlegających prawom rządzącym światem zewnętrznym.

Źródło i foto: Epic Games Store

Epic Games Store udostępnił kolejną darmową grę. Po raz trzeci z rzędu mamy do czynienia z horrorem – jeśli więc lubicie się bać i chcecie nastroić się na nadchodzące Halloween, to warto się zainteresować. DARQ: Complete Edition będzie dostępne bezpłatnie do przyszłego czwartku.Kilka ostatnich tygodni to istny raj dla fanów gier grozy. Epic Games Store zdecydowało się bowiem na przygotowanie trzech specjalnych ofert w związku ze „spooky season". Tydzień temu mieliśmy chociażby do czynienia z możliwością przypisania do konta bardzo dobrze ocenianego Among the Sleep Teraz przyszedł czas na DARQ: Complete Edition – psychologiczny horror rozgrywający się w świadomym śnie. Nie liczcie jednak na przemoc i brutalność, w tej produkcji chodzi raczej o mroczny klimat i zabiegi mające budować ciągłe napięcie. Jak możemy wyczytać z opisu gry:Niezwykle ciekawie prezentuje się oprawa graficzna i dźwiękowa. Warto wspomnieć, iż. Komponował on muzykę także do m.in. Cyberpunka 2077. Dodatkowo produkcja jest dosyć krótka, więc idealnie nada się na wieczorne posiedzenie.DARQ: Complete Edition można przypisać bezpłatnie do 4 listopada. Wtedy (o godzinie 17:00) zastąpiona zostanie inną produkcją.