PlayStation Plus na listopad. Tym razem Sony się nie popisało

PS Plus - oferta na listopad

Źródło: Sony

Źródło i foto: Sony





Sony zaprezentowało listopadową ofertę darmowych gier dostępnych w ramach abonamentu PlayStation Plus. Tym razem w ręce subskrybentów trafi aż 6 produkcji, z czego połowa przeznaczona wyłącznie dla posiadaczy PlayStation VR – powodem takiej decyzji są piąte urodziny tego sprzętu. Użytkownicy nie są do końca zadowoleni, co raczej nie jest zaskoczeniem. Druga wersja PlayStation VR wciąż stanowi swego rodzaju tajemnicę i nie wiadomo, kiedy Sony zdecyduje się na ujawnienie daty jej premiery. Część osób jednak wciąż korzysta z pierwszej iteracji urządzenia i to z okazji jego piątej rocznicy zdecydowano się dorzucić kilka dodatkowych tytułów do oferty PlayStation Plus. Czego więc mogą spodziewać się abonenci?Przede wszystkim posiadacze konsol PlayStation 4 otrzymają dostęp (od 2 listopada) dooraz. Jeśli masz w swoim domu PlayStation 5, to zagrasz wyłącznie w dwie pierwsze wymienione powyżej gry. Nie da się ukryć, że są to pozycje ze średniej półki.Uwagę może zwrócić Knockout City, czyli wieloosobowa produkcja od Electronic Arts. Prezentuje się ona naprawdę przyzwoicie i kreatywnie – aż dziwne, że wydawca nie zdecydował się na udostępnienie produktu w formie free-to-play. Baza użytkowników bowiem dynamicznie maleje ze względu na konieczność uiszczenia opłaty. Subskrybenci PlayStation Plus znajdują się więc niejako na wygranej pozycji.Jeśli chodzi o gry VR, to tutaj mamy do czynienia z możliwością zabawy woraz. Osoby wyposażone w headset od Sony niewątpliwie ucieszą się na wieść o darmowych grach – zwłaszcza że są one naprawdę ciekawe.jednak nadzieję, że w grudniu doczekamy się nieco bardziej przyzwoitego „prezentu” od koncernu. Na to przynajmniej liczy społeczność graczy nie do końca zadowolona z listopadowej oferty.