Cała seria Lara Croft Tomb Raider na Steam za bezcen. Promocja na 25-lecie cyklu

Zdobądź wszystkie części głównych przygód Lary Croft, produkcje poboczne i DLC w niskiej cenie

Tak, to już 25 lat elektronicznej rozrywki z serią Tomb Raider i jej spin-offami, w których naszą główną postacią jest wyjątkowo zwinna młoda pani archeolog, której niestraszne żadne przygody, akrobacje i walka. Z tej okazji wydawca wraz z platformą Steam przygotowali świetną promocję dla wszystkich fanów Lary Croft.Oferty na dedykowanej stronie promocji na Steam "Lara Croft Tomb Raider 25 year Celebration" znajdziecie. Wśród nich można znaleźć najstarsze klasyki jak Tomb Raider, Tomb Raider II czy Tomb Raider III: Adventures of Lara Croft, ale też najnowsze odsłony w tym reboot Tomb Raider (z 2013 roku), Raise of the Tomb Raider i Shadow of the Tomb Raider. Są także spin-offy (np. Lara Croft GO) czy najróżniejsze DLC. Pamiętajcie tylko, że może nie opłaca wydawać się ani grosza na Rise of the Tomb Raider, jeśli jesteście subskrybentami Amazon Prime, bo już w listopadzie będziecie mogli odebrać, w tym wspominaną część przygód Lary Croft (choć nie na Steam tylko Epic Games Store).