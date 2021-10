Kolejne 3 wystrzałowe gry za damo dla abonentów Amazon Prime, do tego 6 mniejszych pozycji

Dragon Age: Inkwizycja, Control i Rise of the Tomb Rider za darmo dla posiadaczy Prime Gaming

Komputerowe hity na platformy Origin, GOG i Epic Games Store

Październik 2021 roku był pierwszym miesiącem, w którym można było zaopatrzyć się w cały pakiet Amazon Prime dla użytkowników z Polski. W dodatku w naprawdę śmiesznej cenie 49 złotych na rok. A tak naprawdę 13 miesięcy z racji dodawania pierwszego gratis w formie trailu.Amazon co miesiąc w Amazon Prime Gaming, który jest częścią Amazon Prime (tak samo jak Amazon Prime Video i darmowe wysyłki wybranych towarów ze sklepu Amazona czy profity na Twitchu), dodaje kilka gier PC dla swoich subskrybentów bez dodatkowych opłat. Wystarczy mieć aktywny pakiet Amazon Prime Gaming. Z racji możliwości włączenia oferty próbnej i jej dezaktywacji przed upływem miesiąca, w zasadzie opisywane korzyści można mieć jednorazowo zupełnie za darmo.Firma wyjawiła już listę gier w Prime Gaming na listopad i zapowiadają się naprawdę świetne 3 hity, a poza nimi 6 mniejszych, ale wciąż sympatycznych tytułów. Przede wszystkim będziemy mogli odebrać takie gry, jak Dragon Age: Inkwizycja, Control Ultimate Edition i Rise of the Tomb Raider. Co z pozostałymi produkcjami? Rogue Heroes, Liberated, Puzzle Agent 2, Demon Hunter 2: New Chapter, BAFL - Brakes Are For Losers, Secret Files: Sam Peters.Jeśli zastanawiacie się, na jakich platformach przyjdzie wam grać, to nie do końca wiadomo to w przypadku poszczególnych tytułów. Amazon rozdaje większe produkcje na Epic Games Store, GOG czy Origin (niestety nie na Steam), a gry spoza segmentu AAA w ramach własnego launchera i tradycyjnych plików instalacyjnych exe dla systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows. Można zakładać, że Dragon Age będzie w formie klucza na Origin, a Control i Rise of the Tomb Rider na Epic Games Store, ale pewność będziemy mieli dopiero za kilka dni. Do końca października z pozycji AAA wciąż dostępne są: Star Wars Squadrons na Origin, Ghostrunner na GOG i Alien: Isolation na Epic Games Store.Źródło i foto: Amazon