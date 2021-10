Grand Theft Auto: San Andreas w VR. Premiera na Oculus Quest 2

Będzie się działo.

Grand Theft Auto: San Andreas na Oculus Quest 2

"To projekt, który powstaje od wielu lat i nie możemy się doczekać, aby pokazać Ci go w pełnej krasie"

Działo się, oj działo w trakcie dzisiejszego wydarzenia zorganizowanego przez Facebook. Przede wszystkim, znana korporacja zmieniła swoją nazwę. Od teraz Facebook to Meta . Jednocześnie Facebook to dalej Facebook. Czujecie się zagubieni? Zupełnie niesłusznie. Przeczytajcie ten wpis, a dowiecie się więcej na ten temat. Równolegle do najważniejszego z ogłoszeń zakomunikowano, że powstanie specjalna wersja Grand Theft Auto: San Andreas, stworzona specjalnie z myślą o goglach VR.Wygląda na to, że na GTA: The Trilogy Definitive Edition niespodzianki się nie kończą. Podczas Facebook Connect 2021 Mark Zuckerberg ogłosił, że Grand Theft Auto: San Andreas jest opracowywane w wersji dla gogli wirtualnej rzeczywistości Oculus Quest 2. Podczas wydarzenia nie przedstawiono żadnych innych szczegółów, w postaci daty premiery, fragmentów rozgrywki lub ceny gry. Na stronie Oculus pojawił się post na blogu, który potwierdza, że prace nad dziełem trwają.- czytamy.Od jakiegoś czasu wiemy, że Grand Theft Auto: San Andreas wraz z GTA III i Vice City zostaną zremasterowane, a kolekcja ta zostanie wydana 11 listopada na kilka platform. Przedstawiciele Facebooka, czy raczej Meta, nie ujawnili, czy wersja VR San Andreas jest oparta na odświeżonych tytułach, czy też na ich poprzednikach.Czekamy na kolejne detale na ten temat.Źródło: Facebook