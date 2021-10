Microsoft promuje Battlefielda 2042 fikcyjną konsolą Xbox 2042

Nietypowy marketing.





Xbox 2042 stawia na 32K i 480 FPS-ów

Źródło i foto: YouTube

Microsoft postanowił rozpocząć nietypową kampanię promocyjną nadchodzącej gry Battlefield 2042. W tym celu przygotowano materiał prezentujący konsolę… Xbox 2042, która ma zrewolucjonizować sposób pojmowania gamingu i oferować dotychczas niespotykane doświadczenia. Nie da się ukryć, że to dosyć kreatywny pomysł.Już 19 listopada będziemy świadkami premiery Battlefielda 2042, czyli jednej z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Wywołuje ona na razie mieszane reakcje wśród społeczności. Mowa tu o m.in. niezbyt dobrze przeprowadzanych beta testach czy ostatnio przedstawionej postaci niebinarnej . Nie można jednak przejść obojętnie obok pomysłowej kampanii promocyjnej tytułu.Na YouTube pojawił się materiał „Xbox 2042 – Imagine the future of gaming”, na którym zobaczyć możemy fikcyjną konsolę o takiej samej nazwie. Ma ona byćbez jakichkolwiek opóźnień. Oczywiście wszystko ma działać w chmurze i sztucznej inteligencji obdarzonej świadomością.Nie trzeba chyba dodawać, że mamy do czynienia z fikcyjnym urządzeniem., której akcja rozgrywa się właśnie w 2042 roku. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji oglądać materiału promocyjnego, to znajdziecie go powyżej.Dla przypomnienia –i będzie dostępny na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series X|S.