30 minut grania za darmo w nowym programie triali w Google Stadia

Jak informuje The Verge, Google chce na razie sprawdzić, czy funkcja się przyjmie, a jeśli tak się stanie, zostanie udostępniona w innych tytułach, a może nawet we wszystkich, które są dostępne na platformie. Wszystko rozstrzygnie się w nadchodzących miesiącach. Portal wspomina też o możliwym wprowadzeniu innych pakietów testowych, jednak póki co nie znamy żadnych szczegółów.



Stadia, to platforma, która mimo kilku wpadek, wydaje się dosyć szybko rozwijać skrzydła, szczególnie w ostatnim czasie. W tej chwili, jest to przede wszystkim najłatwiej dostępna alternatywa dla GeForce Now, czy PlayStation Now, dzięki której możemy grać w wymagające tytuły bez inwestowania w specjalny sprzęt.



Według ekspertów z Newzoo, cloud gaming to bardzo przyszłościowa branża, której wartość ma wzrosnąć 4-krotnie w najbliższych trzech latach.



Nie można powiedzieć, że Google nie stara się, aby przekonać użytkowników do grania w serwisie Stadia. Firma oferuje długi, 3-miesięcznypakietu Pro dla nowych użytkowników, a także regularnie rozszerza. Użytkownicy Stadii nie mogą też narzekać na brak nowości i wsparcia ze strony twórców, a teraz, do listy zalet trzeba dopisać nowy system testowania gier przed zakupem, który właśnie wchodzi do użytku.Chodzi o 30-minutowy trial, czyli możliwość grania w pełną wersję tytułu przez pół godziny, tak, aby móc przekonać się na własnej skórze, czy warto inwestować w niego pieniądze. To kolejna, po wprowadzeniu wersji demonstracyjnych kilku gier, możliwość, jaką Google udostępnia w celu minimalizacji ryzyka nietrafionych zakupów.Na początek, system bezpłatnego okresu próbnego gry został wprowadzony w tytule Hello Engineer.