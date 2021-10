W Battlefield 2042 pojawi się niebinarna postać. Internet zawrzał

Decyzja EA dzieli graczy.

Sundance, czyli niebinarna operatorka w Battlefield 2042

"Tak. Sundance jest niebinarny"

Yep. Sundance is non-binary and uses the Pronouns They/Them. — Freeman (@PartWelsh) October 21, 2021

Czym jest niebinarność?

Niebinarność to zbiorcze określenie spektrum tożsamości płciowych, które nie są wyłącznie męskie lub kobiece i wychodzą w ten sposób poza binarność. Osoby takie mogą identyfikować się jako osoby o dwóch lub większej liczbie tożsamości płciowych. Mogą też uznawać, że nie mają ich w ogóle.

Ile naprawdę jest płci? Jeszcze do niedawna odpowiedź była prosta: dwie. Teraz poprawna odpowiedź wydaje się brzmieć: to zależy. Spokojnie, to nie jest kolejny wywód o płci biologicznej, gender i tożsamości, a tylko wstęp do informacji o decyzji, jaką podjęło EA DICE. W Battlefield 2042 pojawi się pierwsza w historii gier grywalna postać niebinarna. Jak zapewne się domyślacie, wywołało to prawdziwą burzę w sieci.Emma "Sundance" Rosier, jedna z grywalnych specjalistów Battlefield 2042, jest niebinarna, co czyni ją pierwszą postacią, która identyfikuje się jako taka w całej historii kultowej serii od EA. Biografia Sundance opublikowana na oficjalnej stronie strzelanki używa neutralnych pod względem płci zaimków they/them. Skłoniło to jednego z fanów do zadania pytania na Twitterze, czy prawdą jest, że w produkcji pojawi się niebinarny żołnierz. Adam Freeman, główny menedżer społeczności EA, potwierdził w odpowiedzi:Sundance jest przy okazji postacią czarnoskórą.Ponieważ w Battlefield 2042 brakuje kampanii jednoosobowej, jest mało prawdopodobnym, że tożsamość płciowa i kolor skóry Sundance będą miały duży lub jakikolwiek wpływ na grę lub umiejętności bojowe.Źródło: EA