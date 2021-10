GTA: The Trilogy – The Definitive Edition ocenzurowane? Fani przedstawiają dowody

Kontrowersyjne logo znika z remasterów GTA

Gracze przeanalizowali oficjalny zwiastun Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition i dostrzegli niepokojącą różnicę względem oryginału. Jak się okazuje, zmieniła się grafika na koszulce jednej z postaci, która w dzisiejszych czasach mogłaby wywołać kontrowersje w pewnych kręgach. Od razu pojawiły się zarzuty o cenzurę odświeżonych gier.Minęło zaledwie kilka dni od debiutu pierwszego zwiastuna GTA: The Trilogy – The Definitive Edition , a w sieci już rozbrzmiały tysiące dyskusji na temat nadchodzącego pakietu. Wiele osób ocenia wprowadzone zmiany pozytywnie, lecz oczywiście nie zabrakło negatywnych opinii na temat m.in. niekoniecznie pasującej stylistyki. Emocje wzbudził także inny element.Mowa o fragmencie trailera, na którym widnieje– postać występująca w GTA III oraz GTA: Vice City. W klasycznych wersjach produkcji, na jego koszulce widnieje(czy też po prostu flaga Konfederacji). Obecnie kojarzona jest ona z rasizmem i obecnie symbolu „Southern Cross” raczej się nie używa – zwłaszcza w liberalnych środowiskach.Do początku XXI wieku używany był on w m.in. fladze stanowej stanu Georgia. Na początku 2020 roku z kolei zniknął on z flagi stanowej stanu Missisipi. Jak się okazuje – w odświeżonych produkcjach z serii GTA także się nie pojawi.Społeczność zaczęła obawiać się o cenzurę także innych elementów.Głównym zarzutem w stronę deweloperów jest to, że przecież, by ukazać ich absurdalność. Nie wiadomo oczywiście czy Rockstar Games usunie z remasterów inne tego typu rzeczy. Jeśli tak się stanie, to gracze z pewnością to wychwycą.Tego typu cenzura jest przez wielu krytykowana, lecz nie brakuje głosów o potrzebie przystosowywania gier do współczesnych standardów.Źródło: Reddit