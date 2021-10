Kolejny sekret Minecrafta został odkryty. Ujawniono wzrost Steve’a

Ile cm wzrostu ma Steve? Już to wiemy

We'll never look at Minecraft Steve the same now that we know this pic.twitter.com/qxe5yOiVPA — Xbox (@Xbox) October 21, 2021

Microsoft opublikował na Twitterze dosyć zaskakujący post. Mowa o ciekawostce dotyczącej wzrostu głównego bohatera gry Minecraft o imieniu Steve. Jak się okazuje, jest on jegomościem wyższym od przeciętnego mężczyzny. Informacja ta dosyć zaskoczyła społeczność fanów.Mogłoby by się wydawać, że o Minecrafcie wiadomo już wszystko. Jest to przecież najpopularniejsza gra na świecie i obecna na rynku od wielu lat. Nic bardziej mylnego. Regularnie jesteśmy przecież świadkami odkrywania kolejnych, coraz to bardziej zaskakujących, sekretów. Mowa tu chociażby o lokacji z ekranu głównego gry . Większość tajemnic rozwikłana została do tej pory przez społeczności.Teraz jednak z pomocą przyszedł sam Xbox. Na oficjalnym koncie marki na Twitterze pojawił się post informujący, że. Jest to wiadomość o tyle zaskakująca, iż rzuca nowe światło na rozmiar i skalę świata przedstawionego. Sam sześcienny jegomość zazwyczaj przedstawiany był jako niezbyt wysoka postać.