Xbox Game Pass ze świetnymi nowościami na koniec października

Kolejne październikowe nowości w Game Pass

Age of Empires IV dostępne w Game Pass już w dniu premiery | Źrodło: Microsoft

Lista nowości:





26 października – Marvel’s Guardians of the Galaxy (zoptymalizowane pod kątem Xbox Series X/S)

26 października – Moonglow Bay (premiera w Xbox Game Pass)

26 października – NASCAR 21: Ignition

27 października – Amazing Breaker

27 października – Dadish

27 października – Dadish 2

27 października – Death Park 2

27 października – Flowers by Powgi (zoptymalizowane pod kątem Xbox Series X/S)

27 października – Lucid Cycle (zoptymalizowane pod kątem Xbox Series X/S)

27 października – United Assault: Normandy ‘44 (zoptymalizowane pod kątem Xbox Series X/S)

28 października – Age of Empires IV (Xbox Game Pass na PC)

28 października – Backbone

28 października – Bassmaster Fishing 2022 (premiera w Xbox Game Pass)

28 października – Black Widow: Recharged (zoptymalizowane pod kątem Xbox Series X/S)

28 października – Fatal Frame: Maiden of Black Water (zoptymalizowane pod kątem Xbox Series X/S)

28 października – Milli & Greg

28 października – Riders Republic (zoptymalizowane pod kątem Xbox Series X/S)

28 października – VirtuaVerse (Xbox One X Enhanced)

29 października – Danger Scavenger (zoptymalizowane pod kątem Xbox Series X/S)

29 października – Light Fairytale Episode 2

29 października – PJ Masks: Heroes of the Night

Microsoft poinformował o grach, które trafią do usługi Xbox Game Pass w nadchodzącym tygodniu. Zagrają w nie osoby opłacające abonament zarówno na PC, Xbox One oraz Xbox Series X|S. Część produkcji zadziała jednak nieco lepiej na konsolach nowej generacji.Nie tak dawno mieliśmy do czynienia z debiutem kwartalnego raportu firmy Microsoft. Wynika z niego, że firma nie jest zbytnio zadowolona z tego, w jakim tempie rozwija się usługa Xbox Game Pass . Jednym ze sposobów na polepszenie sytuacji jest niewątpliwie dodawanie do jej biblioteki kolejnych świetnych produkcji.W przeciągu kilku najbliższych dni będziemy świadkami debiutu szeregu gier w ramach Game Passa. Co najważniejsze, uruchomić je będą mogli wszyscy abonenci – niezależnie od urządzenia.Użytkownicy pecetowi uruchomią tę produkcję już w dniu jej premiery, bo 28 października.Poniżej znajdziecie pełną listę tytułów debiutujących w Game Pass w ostatnim tygodniu października wraz z datą premiery. Warto przy okazji zwrócić uwagę na specjalne oznaczenia informujące o stosownych ulepszeniach wdrożonych na potrzeby poszczególnych sprzętów.Nie da się ukryć, że mamy do czynienia z dosyć pokaźną aktualizacją oferty. Niedługo powinniśmy poznać również pierwsze listopadowe premiery.Źródło i foto: Microsoft