GTA: The Trilogy Definitive Edition - data premiery, trailer i polska wersja językowa - AKTUALIZACJA

Poprawa grafiki jest znaczna, ale paleta barw też się zmieniła / Foto: Rockstar Games - własne

GTA: The Trilogy Definitive Edition prezentuje się świetnie, to nie remaster zrobiony na kolanie

AKTUALIACJA - 22.20.2021 17:16

Stworzony przez Rocskart Games i przepisany na nowo z wykorzystaniem Unreal Engine przez Grove Street Games ulepszony pakiet klasyków będzie pierwszą oficjalną możliwością ogrania produkcji w polskiej wersji językowej (napisy). Dotychczas pozostawały jedynie spolszczenia fanów na PC. Co w takim razie ważne, nie będą poszkodowani właściciele konsol, którzy nie mogli korzystać z nieoficjalnych modyfikacji dodających polską wersję napisów.Jak możemy przeczytać w opisie z oficjalnego sklepu Rockstar Games - "Trzy kultowe miasta, trzy wspaniałe opowieści. Zagraj w klasyki z trylogii Grand Theft Auto, które zdefiniowały cały gatunek gier: Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City i Grand Theft Auto: San Andreas. Zostały one odświeżone dla nowej generacji i zawierają wachlarz ulepszeń, w tym nowe oświetlenie oraz otoczenie, tekstury w wysokiej rozdzielczości, zwiększony dystans renderowania, sterowanie i celowanie w stylu Grand Theft Auto V, a także wiele więcej. Te uwielbiane światy nabiorą rumieńców."Osadzony powyżej w artykule trailer nie został zmontowany wyłącznie z użyciem odświeżonej edycji niegdysiejszych hitów Rockstar Games. Wielokrotnie przeplatają się w nim kawałki animacji z klasycznych wersji. Porównując obie edycje wyraźnie widać podbitą rozdzielczość, lepsze tekstury, bardziej zaawansowane efekty świetlne, a nawet bardziej szczegółowe modele 3D. Oczywiście nie jest to poziom obecnych na rynku nowych gier, ale zdecydowanie nie można powiedzieć, żeby GTA: The Trilogy Definitive Edition było bardzo prostym remasterem niewiele różniącym się od oryginałów. Można też zauważyć, że modyfikacji uległa paleta barw. Koniec roku zapowiada się dla fanów serii Grand Theft Auto znakomicie.Polski wydawca gry firma Cenega podzielił się kilkoma dodatkowymi informacjami na temat zbliżającej się premiery. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym - "Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition będzie dostępne w wersji cyfrowej od 11 listopada w sklepach PlayStation Store, Microsoft Store na Xbox, Nintendo eShop oraz Rockstar Games Launcher. Wersja pudełkowa na Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 oraz Xbox One ukaże się 7 grudnia. (...) Gracze mogą też doświadczyć Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition w Xbox Game Pass od 11 listopada, a Grand Theft Auto III – The Definitive Edition w PlayStation Now od 7 grudnia. Przygotujcie się też na dodatkowe niespodzianki z okazji 20 rocznicy Grand Theft Auto III w GTA Online - w tym tygodniu będzie to koszulka z kijem bejsbolowym na część najbardziej rozpoznawalnej broni do walki wręcz z GTAIII." Wychodzi na to, że w sklepach na terenie Polski pudełka z grą pokażą się dzień później niż początkowo myśleliśmy.Źródło i foto: Rockstar Games