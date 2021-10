Epic Games Store rozdaje kolejną grę. Tym razem coś dla fanów horrorów

Among the Sleep za darmo w Epic Games Store

Among the Sleep to pierwszoosobowa przygodówka w konwencji horroru, w której wcielasz się w dwuletnie dziecko. Gdy w środku nocy budzą Cię tajemnicze dźwięki, wyruszasz w ciemność, by znaleźć ukojenie. Gra nawiązuje do gatunku horroru dzięki osobliwej atmosferze i elementom eksploracji – nie ma tu walk ani zdobywania punktów. W Among the Sleep gracze przyjmują postać bezbronnego i przestraszonego dziecka, które usiłuje zrozumieć otaczający go świat.

Źródło i foto: Epic Games Store

Epic Games Store postanowiło zorganizować kolejną akcję rozdawniczą. Tym razem użytkownicy cyfrowego sklepu mogą przypisać do swoich kont grę Among the Sleep, czyli świetnie oceniany horror. Promocja potrwa do przyszłego czwartku, kiedy to zastąpi ją następna ciekawa oferta.Wielkimi krokami zbliża się Halloween. Zapewne wiele osób powoli przygotowuje się do tego święta poprzez m.in. dekorowanie domu lub mieszkania czy po prostu oglądanie mrocznych filmów i czytanie książek grozy. Nie można przy tym zapominać o bogatej ofercie gier z gatunku horror. Jak się okazuje, jedną z nich można zgarnąć właśnie za 0 zł.Epic Games Store ruszył niedawno ze specjalną halloweenową wyprzedażą. Równolegle oferowane są również darmowe produkcje – firma postawiła jednak na mroczny klimat. Tydzień temu mieliśmy do czynienia z możliwością przypisania do konta gry Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse.Teraz przyszedł czas na, czyli odświeżoną wersję horroru z 2015 roku. Grę można odebrać na dedykowanej stronie produktu. Warto tą produkcją się zainteresować, gdyż jest dosyć nietypowa i intrygująca.Jak bowiem możemy wyczytać z jej opisu:Gra zebrała swego czasu naprawdę wysokie noty i jeśli lubicie klimat grozy, to nie można przejść obok niej obojętnie. W przyszły czwartek zastąpi ją DARQ – Complete Edition – także mroczny tytuł.