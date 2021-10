Nex-genowy Wiedźmin 3 i Cyberpunk 2077 na PS5 i Xbox Series opóźnione

CD Projekt RED przekłada nex-genowe premiery i przeprasza fanów Wiedźmina oraz Cyberpunka 2077

Dopiero co nieco nadziei na w miarę szybką premierę usprawnionych specjalnych edycji Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu i Cyberpunka 2077 przeznaczonych dla konsol najnowszej generacji (Sony PlayStation 5 oraz Microsoft Xbox Series X oraz S) dawała wydana w tym tygodniu oficjalna. Zwykle organizacja ogłasza rating na miesiąc bądź co najwyżej kilka przed premierą. Niestety na Wiedźmina 3, a także Cyberpunka 2077 w poprawionych wydaniach poczekamy jeszcze dłużej.Jak można przeczytać w oficjalnym wpisie CD Projekt RED na Facebooku (w wolnym tłumaczeniu z angielskiego) - "Najdrożsi, Mamy ważny komunikat na temat aktualizacji dla nowej generacji konsol i PC dla Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu. Opierając się na rekomendacjach przedstawionych przez zespoły przygotowujące obie gry, zdecydowaliśmy się przesunąć ich premiery na 2022 rok. Nasz obecny cel na wydanie Cyberpunka 2077, to pierwszy kwartał 2022 roku, a drugi kwartał dla Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu. Przepraszamy za wydłużone oczekiwanie, ale chcemy zrobić to dobrze."