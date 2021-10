Nowy abonament GeForce NOW. Jakość na poziomie GeForce RTX 3080

GeForce NOW z GeForce RTX 3080

NVIDIA zaprezentowała dziś najnowszą generację platformy dla gier w chmurze w ramach usługi GeForce NOW , oferującą wydajność na poziomie karty graficznej GeForce RTX 3080 i dostępną w ramach nowej subskrypcji.Producent układów graficznych zapewnia, że subskrypcjazapewnia graczom największy skok generacyjny w historii marki GeForce, oferując najwyższe rozdzielczości i najwyższą liczbę klatek na sekundę w grach z chmury, w połączeniu z najniższymi opóźnieniami, zapewniając wrażenia z rozgrywki, które dorównują najnowszym konsolom.Lepsza jakość gier w chmurze stała się możliwa dzięki zastosowaniu superkomputerów do gier GeForce NOW SuperPod. W ramach nowej subskrypcji użytkownicy uzyskują dostęp do nowoczesnych serwerów wyposażonych w procesory graficzne klasy RTX, zbudowanych w oparciu o architekturę NVIDIA Ampere.Subskrybenci planu RTX 3080 otrzymają wyłączny dostęp do nowych serwerów, dzięki czemu będą mogli strumieniować bibliotekę GeForce NOW, obejmującą ponad 1100 gier, w rozdzielczości do 1440p na komputerach PC i Mac, 4K HDR na urządzeniach NVIDIA SHIELD oraz w jakości do 120 kl./s z wykorzystaniem aplikacji na komputerach PC, Mac i urządzeniach z systemem Android.Użytkownicy GeForce NOW korzystający z planów Founders i Priority, mogą od dzisiaj składać przedpremierowe zamówienia na subskrypcję RTX 3080 w ramach wczesnego dostępu. Sześciomiesięczny abonament jest wyceniony na, a usługa będzie dostępna w listopadzie w Ameryce Północnej oraz w grudniu w Europie. Zamówienia przedpremierowe zostaną uruchomione dla pozostałych graczy jeszcze w tym miesiącu.