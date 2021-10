God of War na PC pojawi się już w przyszłym roku

Premiera God of War na PC już na początku 2022 roku

Źródło: Steam, YouTube

Już w styczniu 2022 roku będziemy świadkami premiery gry God of War na PC. Ruszyły właśnie zamówienia przedpremierowe – zarówno na Steamie, jak i Epic Games Store. Produkcja pierwotnie została wydana w 2018 roku na konsolę PlayStation 4.Sony coraz chętniej decyduje się na przeniesienie własnych gier ekskluzywnych na PC. Powodów może być mnóstwo, lecz tym najczęściej wymienianym jest oczywiście chęć zgromadzenia kolejnej grupy odbiorców i zarobienia raz jeszcze na tym samym produkcie.Tak czy inaczej, właśnie potwierdziły się krążące od niedawna plotki. Zarówno na Steamie , jak i Epic Games Store dostępna jest już karta produktu God of War. Okrzyknięta przez wielu gra roku 2018 trafi w ręce pecetowych odbiorców. Co już wiemy na temat tego portu?Nie podano na razie wymagań sprzętowych, lecz należy przygotować się potrzebę pobrania okołodanych. God of War wyceniony został na, więc w miarę przystępną cenę. Podzielono się także szeregiem „usprawnień”, które wprowadzono do wersji na PC. Mowa tu chociażby o rozdzielczości 4K na kompatybilnych urządzeniach, odblokowanym limicie klatek na sekundę czy oczywiście wachlarzu gotowych ustawień graficznych.God of War obsłuży również technologięopartą o SI, która pozwoli na grę z wyższą liczbą klatek na sekundę i generowanie nieco ostrzejszych tekstur. Wspomagana będzie też, czyli technologia redukcji opóźnień. Nie zabraknie oczywiście wsparcia dla kontrolerów bezprzewodowych i opcji swobodnego przypisywania klawiszy i przycisków myszy.Nie zawiodą się posiadacze monitorów ultra panoramicznych – format 21:9 także otrzyma wsparcie. Więcej informacji na temat God of War na PC mamy poznać w przeciągu kilku nadchodzących miesięcy. Warto więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję na coś dobrego.