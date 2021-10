Game Pass nie jest tak popularny, jak chciałby tego Microsoft

Microsoft nie jest zadowolony z wyników Game Passa

Źródło i foto: Microsoft

Najnowsze wyniki finansowe Microsoftu udowadniają, że usługa Game Pass jest niezwykle popularna, lecz nie w takim stopniu, jak zakładały wewnętrzne prognozy. Za główny powód takiego stanu rzeczy uważa się opóźnienie wyczekiwanej premiery gry Halo Infinite.Coraz więcej użytkowników decyduje się na opłacanie abonamentu Xbox Game Pass. Stosunkowo niewielka miesięczna opłata umożliwia otrzymanie dostępu do mnóstwa gier – w części przypadków nawet już w momencie ich premiery. Nic więc dziwnego, że konsumenci z miesiąca na miesiąc chętniej spoglądają w stronę usługi.Jak jednak wynika z najnowszego raportu przedstawionego Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd przez Microsoft – rezultaty osiągane przez Game Pass… nie są zadowalające. Okazuje się bowiem iż. Koncern powinien więc chyba skakać z radości, prawda?Cóż, niekoniecznie.Mamy więc do czynienia z niezrealizowaniem planem, który. Jest to jeden z głównych powodów tak wysokich oczekiwań względem Xbox Game Passa. Co jednak poszło nie tak, że nie udało się osiągnąć celu?Tego jednoznacznie raczej nie da się stwierdzić. Powyższy próg został jednak wyznaczony jeszcze w ubiegłym roku, kiedy to. Premiera jednak została przesunięta, więc zapewne wiele osób zwleka jeszcze z opłacaniem Game Passa. Możemy więc spodziewać się, iż przyszłoroczny wynik okaże się nieco lepszy.Rozwój i dobre wyniki osiągane przez Game Passa to priorytet dla Microsoftu i widać to gołym okiem. Dlatego też gigant z Redmond nie może pozwolić sobie na spadek liczby subskrybentów. Niewątpliwie w niedalekiej przyszłości pojawią się więc liczne nowości w tejże usłudze.