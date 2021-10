Usprawniony Wiedźmin 3 na PS5 i Xbox Series już dziś? Tak wynika z danych PEGI

Nie tak dawno CD Projekt RED wyjawił na spotkaniu z inwestorami, że specjalne usprawnione edycje Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3 na konsole nowej generacji (PlayStation 5, Xbox One X, Xbox One S) prawdopodobnie zostaną wydane dopiero pod sam koniec 2021 roku, a nawet w 2022 roku (Cyberpunk 2077). W kontekście Wiedźmina taki ruch byłby dodatkowo dobrze sprzężony z premierą drugiego sezonu serialu na Netflixie, która ma mieć miejsce 17 grudnia. Może się okazać, że plany zostały zrewidowane.Na stronach organizacji PEGI klasyfikującej gry pod kątem wieku odbiorców pojawiła się aktualizacja w karcie produktu The Witcher 3: Wild Hunt - Game Of The Year Edition. W przypadku dat premiery widzimy jak dotychczas 30.08.2016 PC, 08.10.2019 Nintendo Switch, ale niespodziewanie 19.10.2021 przy PlayStation 5 i Xbox Series X | S. To dokładnie dzisiejsza data!

Aktualna karta produktu The Witcher 3: Wild Hunt - Game Of The Year Edition ze strony PEGI / Foto: PEGI - własne

Napaliliście się na Wiedźmina 3 nex gen? Jeszcze wstrzymajcie się z entuzjazmem

Zobacz również:

Wielokrotnie docierały też plotki o specjalnej edycji Wiedźmina 3 RTX na PC, więc premiera usprawnionej edycji na konsolach najnowszej generacji może się też wiązać z rychłym nadejściem również tego projektu. Tak czy inaczej, wielbiciele Geralta z Rivii mogą być usatysfakcjonowani.A przynamniej w przypadku potwierdzenia danych z zasobów PEGI. To w zasadzie całkiem wiarygodne źródło, ale byłoby dziwne, gdyby CD Projekt RED ograniczyło się do premiery zaktualizowanego Wiedźmina 3 bez całej machiny marketingowej. Tytuł ma wciąż same dobre skojarzenia wśród graczy, czego nie można powiedzieć o mocno zabugowanej na premierę grze Cyberpunk 2077. Może okazać się, że to tylko pierwotna data wydania, która po drodze została zmieniona, ale nie znalazła aktualizacji w zasobach PEGI lub innego rodzaju błąd.Źródło: gamesradar / PEGI / Foto tytułowe: CD Projekt RED