Valve oceni wszystkie gry ze Steama pod kątem kompatybilności ze Steam Deck

Wszystkie gry ze Steama przejdą przez system weryfikacji

Valve ogłosiło, że specjalnie wydzielony oddział sprawdza obecnie cały katalog platformy Steam pod kątem kompatybilności gier z konsolą Steam Deck. Produkcje zostaną podzielone na cztery kategorie: „Zweryfikowane”, „Grywalne”, „Nieobsługiwane” oraz „Nieznane”. Co to oznacza dla użytkowników?Premiera urządzenia Steam Deck odbędzie się już w grudniu. Sam projekt wzbudza obecnie bardzo pozytywne odczucia – zwłaszcza jeśli chodzi o pro-konsumenckie podejście Valve. Nie tak dawno bowiem opublikowano chociażby materiał ukazujący proces wymiany gałek analogowych oraz dysku SSD. Teraz przyszedł czas na aspekt dotyczący oprogramowania.Biblioteka Steama jest ogromna i czy tego chcemy, czy nie – nie wszystkie gry będą uruchamiać się prawidłowo na Steam Deck. Wiele bowiem zależy od deweloperów, którzy rzecz jasna nie zostaną zmuszeni do wprowadzenia dedykowanych zmian specjalne dla konsoli. Jak się jednak okazuje, gracze dostaną pełen wgląd w informacje o tym, jak dany tytuł zadziała na sprzęcie od Valve.