FIFA publikuje ciekawe oświadczenie po rozstaniu z EA

Wygląda na to, że rozbrat Electronic Arts z FIFA jeszcze długo odbijał się będzie szerokim echem w sieci. EA jakiś czas temu zarejestrowała markę EA Sports FC, sugerując wcześniej w komunikacie prasowym, że w przyszłym roku FIFA 23 nie powstanie. Poszło o kwestie związane z drogimi prawami do nazwy FIFA, za które już od ponad 25 lat (!) firma EA płaciła organizacji piłkarskiej. Zdaniem wielu było to bezcelowe z racji tego, że to EA zrobiła więcej dla wizerunku FIFA niż FIFA dla dzieł EA. FIFA opublikowała teraz swoje oświadczenie.FIFA chciała od EA za dużo pieniędzy i wygląda na to, że FIFA 22 będzie ostatnią grą piłkarską EA pod tą nazwą. W przyszłym roku najpewniej będziemy świadkami premiery EA Sports FC 23. Na decyzję producenta gier FIFA odpowiedziała oświadczeniem, w którym zawarto kilka gorzkich słów., czytamy w oświadczeniu FIFA. Chwilę później FIFA wbija szpilę w swego dotychczasowego partnera:. Czyżby EA stała na przeszkodzie FIFA do czegoś więcej od bycia marką najpopularniejszej gry o tematyce piłkarskiej na świecie? Intrygujące.FIFA twierdzi, że. Cokolwiek znaczy to w praktyce.Być może konflikt na linii EA - FIFA to szansa dla Konami i darmowego eFootball, które mówiąc delikatnie nie zostało w tym roku najlepiej przyjęte? Co byście powiedzieli na to, gdyby pod marką FIFA w 2022 roku zadebiutowała nowa odsłona eFootball? Wiecie, FIFA 23, czyli eFootball 23. Ale by było.Prawdopodobnie na rynku pojawi się trzeci gracz. W jakiej postaci? Zobaczymy.Źródło: EA, FIFA