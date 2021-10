Epic Games Store rozdaje kupon o wartości 40 zł. Jak skorzystać z promocji?

Ciekawa oferta.

Epic Games z kolejną ciekawą promocją

Źródło: Epic Games

Firma Epic Games chce zachęcić użytkowników do zasubskrybowania wiadomości e-mail dotyczących informacji o nowościach, darmowych grach i zniżkach. W tym celu podaruje każdemu użytkownikowi – który się na to zdecyduje – kupon zniżkowy o wartości 40 zł na wszystkie gry dostępne w ofercie Epic Games Store. Jest jednak pewien warunek.Bez wątpienia Epic Games Store to platforma wiodąca prym w oferowaniu darmowych produkcji. Praktycznie każdy tydzień to nowa możliwość na odebranie popularnego tytułu za okrągłe 0 złotych. Teraz jednak zdecydowano się na inną promocję, która jednak wymagać będzie nieco własnego wkładu finansowego. O co dokładnie chodzi?Koncern postanowił rozdać użytkownikom, który będzie można wykorzystać przy kolejnym zakupie na Epic Games Store. Wystarczy zasubskrybować wiadomości e-mail oraz alerty od Epic Games i w przeciągu 24 godzin kod rabatowy pojawi się na Waszym koncie. Kwota będzie bezpośrednio przypisana do jednego konta tak, by uniknąć przypadków nadużycia.Jak w ogóle zostać subskrybentem newslettera?, a tam już obecna będzie stosowna pozycja. Okej, ale co w przypadku jeśli ktoś już uczynił to wcześniej? Nic straconego, kupon powinien zostać automatycznie dodany do stanu konta – koniecznie więc sprawdźcie czy tak jest.Warto jednak pamiętać o jednej rzeczy. Skorzystanie z oferty będzie możliwe. Wtedy też automatycznie naliczony zostanie rabat w wysokości 40 złotych. Promocja nie obejmuje produktów znajdujących się w przedsprzedaży, dodatków, wirtualnej waluty, ani zakupów w grze. Nie należy o tym zapominać.Tak czy inaczej mamy do czynienia z naprawdę interesującą promocją, która pozwoli zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.Źródło i foto: Epic Games Store