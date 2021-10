Blizzard usuwa rasistowskie wyrażenie z WoW-a. To nie ma sensu - mówią fani

Dziwne działanie firmy.

Odniesienia do greenskins usuwane z WoW

Z tego co widać w sieci, miłośnicy kultowej gry nie są zadowoleni z takiego obrotu spraw.

Poprawność polityczna już dawno zawitała do świata gier komputerowych, ale ich twórcy wciąż zaskakują graczy często irracjonalnymi i dość nieprzemyślanymi ruchami w tym zakresie. Za idealny przykład niechaj posłużą działania firmy Blizzard, która postanowiła usunąć rasistowskie sformułowanie "greenskins" ze swojej superprodukcji World of Warcraft.Termin "greenskins", czyli "zielonoskórzy" jest często używany przez postacie rasy ludzkiej lub członków Przymierza w odniesieniu do orków w grze. Jest co coś wręcz wpisanego w fabułę. Chociaż większość wystąpień frazy została usunięta lub zmieniona, wciąż istnieje jeden NPC o imieniu Captain Greenskin, a także dwa legendarne przedmioty, które używają tego wyrażenia.Fraza została oficjalnie usunięta po to, aby uniknąć rasistowskich skojarzeń skierowanych do orków w grze. Jak zauważa serwis Wowhead, sprawa może mieć również drugie podłoże, a działania mają pomóc Blizzardowi zażegnać potencjalny konflikt z Games Workshop. W serii gier Warhammer rasy orków i goblinów są często określane właśnie jako zielonoskórzy.Tym, co razi w działaniach Blizzarda jest brak jakiejkolwiek konsekwencji. Obozy koncentracyjne dla orków nadal istnieją i nikt nie widzi w tym niczego nieodpowiedniego. Rasizm jest elementem fikcyjnego świata World of Warcraft i skasowanie wszystkich związanych z nim odniesień nie ma najmniejszego sensu. Równie dobrze można by cenzurować filmy i inne dzieła literackie, które mogą urażać czyjeś uczucia.Sprawę w swoim facebookowym poście dobrze podsumował Nexos, jeden z bardziej znanych polskich youtuberów i streamerów WoW-a.Jednocześnie Blizzard kontynuuje usuwanie z gry wszystkich odniesień do pracujących nad grą deweloperów, którzy byli zamieszani w głośną aferę Źródło: Wowhead