Ukryty pokój w Cyberpunk 2077 zawiera dziwne rzeczy

Kolejny z sekretów ujawniony.



W niemal każdej z gier komputerowych tworzone są tajemnicze lokacje, wyłączone z użytku dla graczy. Powstają z przeróżnych powodów. Czasem pełnią funkcję swoistych "magazynów" dla modeli, które powinny pojawić się w określonym momencie zabawy, czasem związane są z wycinkami fabuły, które ostatecznie nie trafiły do gry. Nie inaczej jest z grą Cyberpunk 2077, wciąż skrywającą całą masę sekretów. Jeden z nich odkrył użytkownik Reddita o pseudonimie pablo397.



Ukryte pomieszczenie w Cyberpunk 2077

Pablo397 eksplorował świat gry polskiego studia CD Projekt RED w poszukiwaniu sekretów. Na jeden z nich natrafił w miejscu, gdzie takowych się spodziewał w najmniejszym stopniu. Mowa o barze Lizzie, w którym znajdują się pewne zamknięte drzwi - nie da się ich otworzyć. Jak się jednak okazuje... wcale nie trzeba.



Pablo397 po prostu przeszedł przez zamknięte drzwi, by ku swemu zaskoczeniu zobaczyć w pełni oteksturowany i wymodelowany (to rzadkość w niedostępnych lokalizacjach) pokój z łóżkiem oraz kilkoma przedmiotami do podniesienia. Na łóżku leżał pracownik seksualny związany z prologiem (q000) dla ścieżki korporacyjnej. Deweloperzy przy okazji aktualizacji z jakichś powodów wycinając fragment misji nie wyczyścili lokalizacji, a zablokowali do niej dostęp. Teoretycznie.







Ukryte pokoje w Cyberpunk 2077 są odnajdowane dość regularnie. Wystarczy przeszukać pod tym kątem YouTube.











A Wy znaleźliście coś ciekawego w Cyberpunk 2077, oczywiście coś poza śmiesznymi błędami?... ;)



Źródło: Reddit