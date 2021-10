GTA: The Trilogy - The Definitive Edition także na Steam! Poznaliśmy wymagania sprzętowe

Pozytywne wieści.

Remastery GTA pojawią się również na Steamie

Źródło: GTAForums

W sieci ukazał się szereg nowych doniesień na temat GTA: The Trilogy – The Definitive Edition. Mowa tu między innymi o domniemanych wymaganiach sprzętowych, wersji zestawu na platformę Steam oraz polskiej wersji językowej wszystkich trzech gier. Przyjrzyjmy się więc temu wszystkiemu nieco bliżej.Ponad tydzień minął od zapowiedzi GTA: The Trilogy – The Definitive Edition . Od tamtej pory Rockstar Games nieco zamilkł na temat projektu, lecz tego samego nie można powiedzieć o społeczności. Graczom udało odnaleźć się mnóstwo intrygujących szczegółów dotyczących remasterów GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas.Zacznijmy może od wersji pakietu na platformę Steam. Jej ewentualny brak wywołał niemałe kontrowersje – Rockstar w oficjalnym ogłoszeniu wymienił bowiem wyłącznie swój launcher. Fani obawiali się więc, że zostaną pozbawieni możliwości zagrania na PC za pośrednictwem innej usługi. Jak się jednak okazuje, w Rockstar Games Launcher odkryto elementy identyfikujące (gta3unreal, gtavcunreal oraz gtasaunreal) wszystkie trzy produkcje w bazie cyfrowego sklepu Valve.Nie umieszczano by raczej tego bez żadnego powodu. Wszystko więc wskazuje na to, że. Należy jednak pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim produkcje mogą pojawić się tam z pewnym opóźnieniem – tak przynajmniej było w przypadku Red Dead Redemption 2, które na początku zadebiutowało wyłącznie w Epic Games Store oraz Rockstar Games Launcher.Nawet jednak gdy nowe tytuły Rockstara trafiają na Steama czy EGS, to i tak niezbędne jest zalogowanie się do konta Rockstar Social Club. Siłą rzeczy więc przejdziecie przez launcher deweloperów – czy tego chcecie, czy nie. Wiele osób jednak preferuje posiadać produkcje bezpośrednio na Steamie, więc ta nowina niewątpliwie napawa optymizmem. Pozostaje teraz czekać na oficjalne potwierdzenie doniesień przez producenta. Warto przy okazji pamiętać, że od kilku dniWyciekły również. Wiele osób mogą one zaskoczyć, gdyż do uruchomienia remasterów potrzebny będzie przyzwoity komputer. Nie ma jednak co się dziwić – odświeżone wersje gier powstają bowiem na silniku Unreal Engine 4. Oczywiście nie wiadomo czy mamy do czynienia z prawdziwymi danymi, więc należy podchodzić do nich jak do długoterminowej prognozy pogody.