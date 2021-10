Baldur's Gate 3 wygląda teraz jeszcze lepiej

Patch wprowadził ogromne zmiany.

Baldur's Gate 3 wypiękniał. Otrzymał wsparcie dla DLSS i nową klasę postaci

Premiera Baldur's Gate 3 była już kilkakrotnie przekładana, ale wygląda na to, że oczekiwanie wyjdzie na dobre graczom. Produkcja przygotowywana przez doświadczony zespół Larian Studios zadebiutowała we wczesnym dostępie 6 października 2020 roku i od tamtego czasu przeszła poważną metamorfozę. Najnowsze doniesienia na jej temat ucieszą nie tylko fanów serii, ale także posiadaczy kart graficznych NVIDIA GeForce i AMD Radeon.Larian Studios zorganizowało wczoraj wydarzenie o nazwie "Panel z piekła rodem". Podczas transmisji na żywo szef studia, Swen Vincke, pochwalił się widzom najnowszą zawartością gry - jej funkcjami i wszystkimi ulepszeniami Baldur's Gate 3, wprowadzonymi przez szóstą już sporych rozmiarów aktualizację.Pierwszą znaczącą innowacją jest wprowadzenie do gry technologii upscalingu AI. Do Baldur's Gate 3 dodano technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS) firmy NVIDIA i technikę AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Przypominam, że obie pozwalają uzyskać znaczący przyrost liczby klatek na sekundę z niezauważalnym lub minimalnym wpływem na jakość obrazu. Testy pokazują, że DLSS działa nieco lepiej niż FSR - przynosi mniejszy wzrost klatek na sekundę, ale różnic w jakości obrazu nie widać.Baldur's Gate 3 doczekało się też gruntownego odświeżenia szaty graficznej. Poprawiono tekstury, oświetlenie, animacje, gradacja kolorów i efekty cząsteczkowe. Przy okazji dodano pewne "upiększacze", takie jak mgłę wolumetryczną, realistyczne chmury i rozpraszanie atmosferyczne. To wszystko? Nie! Postacie mogą teraz zostać posiniaczone, zadrapane i zakrwawione podczas walki – efekty te pozostaną widoczne nawet po zakończeniu walki, a ich intensywność koresponduje z aktualnym poziomem punktów życia.Oprócz tego dodano nową klasę postaci - Czarownika (Sorcerer) oraz lokację o nazwie Grymforge.Wszystkie nowości mogą już testować gracze, którzy kupili sobie Baldur's Gate 3 w przedsprzedaży i ogrywają produkcję we wczesnym dostępnie.Źródło: Larian Studios via Techspot