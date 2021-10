Squid Game pojawi się w formie gry? Netflix ma takie plany

Nie byłoby to wcale takie głupie.





Squid Game jako gra wideo - to może się udać

Przedstawiciel Netflixa udzielił wywiadu portalowi The Hollywood Reporter, w którym jasno dał do zrozumienia, że trwają rozmowy nad stworzeniem gry wideo opartej o najchętniej oglądany serial platformy – Squid Game. Szczegóły jednak nie są na razie jeszcze znane.Zaledwie kilka dni temu świat obiegła informacja, że– w niecały miesiąc od premiery, co niewątpliwie robi ogromne wrażenie. Nic więc dziwnego, że Netflix planuje inwestować w markę. Niedawno zresztą potwierdzono plany zrealizowania drugiego sezonu.Również niedawno Netflix zdecydował się na wejście w branżę gier wideo . Osoby będące subskrybentami platformy mogą bezpłatnie korzystać z kilku produkcji mobilnych. Do tego grona wkrótce może dojść… Squid Game. Tak przynajmniej wynika ze słów przedstawiciela platformy. O co dokładnie chodzi?Minyoung Kim, wicedyrektor kreatywny Netflixa w regionie Azja-Pacyfik, udzielił wywiadu dla The Hollywood Reporter. Na jego łamach wyraził się dosyć jasno o tym, że Netflixowi nawet przez myśl nie przyszło rezygnować z marki Squid Game. Ba!Niewykluczone więc, że wkrótce doczekamy się zapowiedzi. Do tej pory światło dzienne ujrzały wyłącznie projekty zrealizowane przez fanów w postaci m.in. kilku gier mobilnych, map do Minecrafta czy Robloxa. Dodatkowo Mr Beast planuje zorganizować Squid Game… w prawdziwym życiu.Wracając do samej gry od Netflixa – na razie brak jakichkolwiek szczegółów. Pozostaje więc oczekiwanie na jakiekolwiek decyzje w tej kwestii. Osobiście widzę w tym duży potencjał na produkcję battle royale i tak naprawdę taki jeden projekt jest jużSquid Game raczej działa na bardzo podobnych zasadach.