GTA III, Vice City i San Andreas znikną dziś ze Steama. Fani zachęcają do kupna gier

Społeczność graczy rozpoczęła na Steamie akcję zachęcającą do zakupu GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas. Umieszczają oni recenzje (na szczęście nie ociekające toksycznością) przypominające o decyzji Rockstar Games dotyczącej usunięcia tychże klasycznych produkcji z cyfrowej dystrybucji.Kilka dni temu mieliśmy do czynienia z zapowiedzią Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition , czyli zestawem obejmującym odświeżone wersje gier GTA III, GTA: Vice City oraz GTA: San Andreas. Rockstar Games ogłosił przy okazji, że dotychczas dostępne wersje tytułów znikną niedługo z cyfrowej dystrybucji. Nie trzeba było długo czekać na reakcję społeczności.Ta oczywiście była i jest negatywna. Deweloperzy planują umożliwić zabawę w remastery wyłącznie za pośrednictwem Rockstar Games Launcher, więc gracze tym bardziej mają powód do frustracji. Dlatego też zdecydowali się oni na masoweza pośrednictwem systemu recenzji na Steam.Szereg fanów serii mówi jednym głosem: „kup te gry, zanim Rockstar się ich pozbędzie”. Jednocześnie wspominają o końcu pewnej ery dla serii GTA. Warto bowiem pamiętać, że odświeżone edycje kultowych produkcji nie otrzymają wsparcia dla modyfikacji. Dlatego też swego czasu Take-Two usuwało najpopularniejsze projekty społeczności.Na ten moment są jeszcze dostępne , więc mamy do czynienia z ostatnią szansą na ich zakup. Warto przemyśleć tę decyzję – zwłaszcza biorąc pod uwagę doniesienia o horrendalnie wysokiej cenie, jaką Rockstar może sobie za remastery życzyć.Źródło: Steam / Foto. Rockstar Games