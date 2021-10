GOG usuwa grę ze sklepu pod naciskiem użytkowników

Społeczność wygrała.





Hitman znika z oferty GOG.com

Dziękujemy za Waszą cierpliwość i za to, że daliście nam czas na zbadanie sprawy wydania HITMAN GOTY na GOG. Zgodnie z obietnicą, wracamy do Was z aktualizacjami. Nadal prowadzimy rozmowy z IO Interactive na temat tego wydania. W dniu dzisiejszym usunęliśmy grę HITMAN GOTY z katalogu GOG - nie powinniśmy byli jej wydawać w obecnej formie, na co zwróciliście uwagę. Chcielibyśmy przeprosić za zamieszanie i gniew wywołany tą sytuacją. Zawiedliśmy Was i chcielibyśmy podziękować za poruszenie tego tematu - choć było to szczere do bólu, pokazuje to, jak bardzo jesteście oddani GOG. Doceniamy waszą opinię i będziemy kontynuować nasze wysiłki, aby poprawić naszą komunikację z wami.

Oferta cyfrowego sklepu GOG.com została uszczuplona o pozycję „Hitman Game of the Year Edition”. Wszystko z powodu niezadowolenia konsumentów koniecznością posiadania stałego połączenia z Internetem podczas zabawy. Osoby odpowiedzialne za usługę przyznały się do błędu i działania niezgodnie z jej założeniami.Miesiąc temu na GOG.com zagościła. Wydarzenie to spotkało się ze skrajnie negatywnym odzewem ze strony społeczności platformy. Okazało się bowiem, żedo kilku kluczowych funkcji. Na witrynie produktu widniała z kolei informacja o niewymaganym dostępie do łącza.GOG.com chwalący się biblioteką gier bez jakiegokolwiek zabezpieczenia DRM został skrytykowany przez konsumentów.Spółka w końcu się ugięła i usunęła produkcję „Hitman Game of the Year Edition” ze swojej oferty.Decyzję tę opatrzono następującym komentarzem:Możliwe więc, że w przyszłości „Hitman” wróci do biblioteki GOG.com. Wiele osób wątpi jednak w dobroduszność IO Interactive. Cóż – czas pokaże.