Zostało kilkanaście godzin na zakup modowalnego GTA III Trilogy na PC

Rozważ to, zanim będzie za późno.



8 października Rockstar Games oficjalnie zapowiedziało premierę



Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition bez wsparcia dla modów

Po miesiącach plotek na temat tego, że Rockstar może przygotowywać odnowione wersje oryginalnej trylogii Grand Theft Auto 3, doczekaliśmy się ich oficjalnej zapowiedzi. Jeśli jesteś zainteresowany graniem GTA 3 na PC z modami, pozostało Ci dosłownie kilkanaście godzin na zakup klasycznej kolekcji



Odświeżone produkcje mają ponoć zostać pozbawione tego, co przez ostatnie lata trzymało je przy życiu. Wsparcia dla modyfikacji. Tak, nowa wersja ma nie obsługiwać modyfikacji tworzonych przez społeczność.

Firma Rockstar potwierdziła już w komunikacje na stronie wsparcia teczhnicznego, że usunie wszystkie poprzednie wersje Grand Theft Auto 3, Vice City i San Andreas ze sklepów dla każdej z konsol i platform dystrybucji cyfrowych związanych z komputerami osobistymi PC, już 11 października 2021 roku.



Chociaż perspektywa zakupu unowocześnionego wydania trylogii GTA 3 brzmi jak świetna wiadomość dla każdego, kto chce ponownie odwiedzić znane lokalizacje w przystosowanej do dzisiejszych realiów szacie graficznej, istnieje wiele darmowych modów do obecnych wersji na PC, które nieźle "masterują" te produkcje. Oprócz modów proponujących tekstury w wysokiej rozdzielczości, obsługę monitorów 21:9 i zmiany w interfejsie użytkownika, istnieje sporo interesujących modyfikacji, które dodają różne realistyczne efekty, takie jak dynamiczna pogoda i odbicia, czy nawet cienie ze śledzeniem promieni.



Cena Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition nie została ujawniona, a może być naprawdę drogo...



